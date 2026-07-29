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ClockThứ Bảy, 01/08/2026 11:56

Khởi động dự án dạy bơi, kỹ năng an toàn nước cho phụ nữ và trẻ em gái

HNN.VN - Sáng 1/8 tại Trường THCS Lê Hồng Phong (214B Lý Nam Đế, phường Kim Long), Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế tổ chức lễ khởi động dự án “Trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái thông qua kỹ năng an toàn nước và bơi lội nhằm phòng chống đuối nước tại thành phố Huế, miền Trung Việt Nam”. Dự án được Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI) tài trợ thông qua tổ chức Hue Help, sau khi được UBND thành phố Huế phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại.

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 Các em học sinh nữ 8-15 tuổi thuộc các trường trên địa bàn phường Kim Long tham gia buổi lễ

Dự án “Trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái thông qua kỹ năng an toàn nước và bơi lội nhằm phòng chống đuối nước tại thành phố Huế, miền Trung Việt Nam” do Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế làm chủ dự án, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027 tại các địa phương gồm các phường: Phong Điền, Phong Phú, Kim Long và xã Bình Điền. Tổng kinh phí thực hiện gần 495 triệu đồng, tương đương 19.652 USD, từ nguồn tài trợ không hoàn lại của tổ chức Hue Help (quốc tịch Anh).

Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước thông qua việc dạy bơi an toàn, trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, đồng thời nâng cao năng lực cho phụ nữ trong công tác phòng, chống đuối nước.

Trong khuôn khổ dự án, từ nay đến hết tháng 8/2026 sẽ tổ chức 70 lớp dạy bơi cho 350 trẻ em gái từ 8 đến 15 tuổi tại 6 bể bơi thuộc 4 xã, phường. Mỗi khóa học gồm 16 buổi với các nội dung về kỹ năng bơi an toàn, kỹ năng sinh tồn, cứu đuối từ trên bờ và kiến thức an toàn trong môi trường nước. Bên cạnh đó, từ tháng 9/2026 đến tháng 2/2027 sẽ tổ chức 6 lớp tập huấn cho 300 phụ nữ về kỹ năng an toàn trong môi trường nước và sơ cấp cứu.

Theo Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế, việc triển khai dự án không chỉ góp phần giảm nguy cơ đuối nước trong cộng đồng mà còn tạo sân chơi lành mạnh, giúp trẻ em rèn luyện thể chất, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Quá trình thực hiện sẽ có sự phối hợp giữa Hội, tổ chức Hue Help, chính quyền địa phương, các trường học và đội ngũ giáo viên dạy bơi nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học viên trong suốt khóa học. Giáo viên sẽ giảng dạy theo chương trình thống nhất của dự án, đồng thời tuân thủ các quy định về bảo vệ trẻ em và quản lý lớp học.

Phạm Phước Châu
 Từ khóa:
HBVQTEHội bảo vệ quyền trẻ emhọc bơikỹ năng bơitrẻ em gáiphụ nữmôi trường nước
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