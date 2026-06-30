Đồng chí Dương Thị Thu Thủy giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế

Đồng chí Dương Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (giữa) ra mắt, nhận nhiệm vụ

Với sự tín nhiệm cao của Ban Chấp hành, đồng chí Dương Thị Thu Thủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Cựu, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN TP. Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Việc kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHPN thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Hội trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc và tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Dương Thị Thu Thủy bày tỏ vinh dự khi được tín nhiệm giao trọng trách mới; đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Hội...

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội LHPN thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, Hội đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua như: Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, Phụ nữ Huế đồng hành cùng chuyển đổi số - xây dựng thành phố xanh, thông minh, giàu bản sắc…

Hội LHPN thành phố thường xuyên đổi mới các phong trào, hoạt động để thu hút, tập hợp hội viên

Các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với hơn 5.500 suất quà được trao cho hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 3 tỷ đồng; duy trì Chương trình "Mẹ đỡ đầu", hỗ trợ 965 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Hội đã triển khai Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035"; hỗ trợ thành lập 8 mô hình sinh kế số bền vững, 3 hợp tác xã, 6 tổ liên kết; ra mắt mô hình điểm "Tổ phụ nữ kinh doanh số" và đào tạo hơn 1.200 phụ nữ về kỹ năng quản trị, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Hội LHPN thành phố tiếp tục tập trung triển khai các chương trình, đề án trọng điểm như Đề án 2415 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035, Đề án 01 về hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, Dự án 8 về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.