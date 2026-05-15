Quảng Điền: Trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em

HNN.VN - Sáng 18/5, tại Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (Quảng Điền), Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Điền phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế tổ chức lễ khai mạc chương trình dạy bơi và phòng chống đuối nước cho học sinh năm 2026. Chương trình nằm trong Dự án “Trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái thông qua bơi lội: sáng kiến cứu sinh tại Việt Nam” do tổ chức Hue Help tài trợ.

Đây là chương trình thiết thực nhằm trang bị kỹ năng bơi lội cơ bản cho trẻ em gái 

Chương trình được triển khai từ ngày 18/5 đến ngày 2/6 tại bể bơi Trường Tiểu học số 1 Quảng Phước và bể bơi Trường THCS Nguyễn Hữu Dật. Tổng cộng có 150 học sinh nữ thuộc khối lớp 3, 4 của Trường TH số 1 Thị trấn Sịa, Trường TH số 2 Thị trấn Sịa, Trường TH số 1 Quảng Phước, Trường TH số 1 Quảng An, Trường TH số 2 Quảng An và học sinh Trường THCS Nguyễn Hữu Dật tham gia khóa học.

Trong thời gian học, các em sẽ được hướng dẫn những kỹ năng bơi cơ bản, kỹ năng nổi ngửa, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm dưới nước cũng như kiến thức phòng tránh tai nạn đuối nước. Mỗi lớp học gồm 16 buổi, thời lượng 70 phút/buổi với tỷ lệ 1 giáo viên hướng dẫn 5 học sinh nhằm bảo đảm chất lượng giảng dạy và an toàn cho các em trong quá trình học tập.

Đại diện ban tổ chức cho biết, việc triển khai các lớp dạy bơi không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh trong dịp hè mà còn góp phần hình thành thói quen rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao kỹ năng sống và khả năng tự bảo vệ bản thân trong môi trường nước. Thông qua chương trình, các em học sinh được khuyến khích chủ động hơn trong việc phòng tránh tai nạn, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ bạn bè và người xung quanh khi xảy ra sự cố.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm trang bị cho học sinh các kỹ năng bơi cơ bản, kỹ năng xử lý tình huống và tự bảo vệ bản thân trong môi trường nước. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em, góp phần giúp các em có một mùa hè an toàn, lành mạnh và bổ ích.

Phạm Phước Châu
