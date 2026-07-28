  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 29/07/2026 05:45

Điểm tựa của những phụ nữ yếu thế

HNN - Từ những mô hình thiết thực như nuôi heo đất, thu gom ve chai gây quỹ đến chương trình nâng bước trẻ mồ côi..., các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường An Cựu đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia.

12 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâmTri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và nữ chiến sĩ Tiểu đội 11 Cô gái Sông HươngTiểu thương nông thôn thời số hóa

 Hội LHPN phường An Cựu tặng xe đạp cho học sinh khó khăn.

Nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Thu Hồng ở đường Nguyễn Hữu Cảnh là lao động chính, một mình gồng gánh kinh tế gia đình để chăm sóc người chồng đau ốm và nuôi các con ăn học.

Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, Hội LHPN phường An Cựu đã đến tận nhà động viên và tìm phương án hỗ trợ phù hợp. Hội đã trao con giống và hỗ trợ kinh phí làm chuồng trại để chị yên tâm phát triển chăn nuôi. "Không chỉ giúp đỡ về vật chất, các chị còn thường xuyên đến hướng dẫn cách chăm sóc vật nuôi. Đó là nguồn động lực rất lớn giúp tôi có thêm nghị lực vượt qua khó khăn", chị Hồng chia sẻ.

Gia đình chị Lê Thị Ân (đường Ngự Bình) cũng là hộ nghèo, luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Hội LHPN phường. Nhà có hai người khuyết tật, mọi sinh hoạt của gia đình chị Ân chủ yếu dựa vào nghề làm trầm hương thủ công. Do thiếu vốn lưu động nên nhiều khi có đơn hàng lớn, chị cũng không dám nhận vì không đủ tiền mua nguyên liệu. Hội LHPN phường đã kịp thời hỗ trợ vốn giúp chị mở rộng quy mô sản xuất.

"Khoản hỗ trợ của Hội LHPN phường đến đúng lúc gia đình tôi cần nhất. Có vốn, tôi mới dám nhập nguyên liệu nhiều hơn, làm hàng đều đặn và thu hút thêm khách hàng. Với chúng tôi, đó không chỉ là sự tiếp sức về kinh tế mà còn đem lại niềm tin để tiếp tục cố gắng", chị Ân bày tỏ.

Không chỉ hỗ trợ các hoàn cảnh cụ thể, Hội LHPN phường An Cựu còn xây dựng mạng lưới mô hình nhân ái rộng khắp, nhằm tạo nguồn lực chăm lo lâu dài cho phụ nữ và trẻ em nghèo. Tiêu biểu là mô hình "Phân loại rác tại nguồn, tích góp ve chai tạo quỹ nhân ái". Giai đoạn 2021 - 2025, mô hình đã hỗ trợ cho 1.364 lượt hộ gia đình khó khăn và trao gần 1 tấn gạo cùng nhiều phần quà thiết thực. Mô hình "Nuôi heo đất tiết kiệm" cũng biến những đồng tiền dành dụm nhỏ hằng ngày thành nguồn kinh phí ý nghĩa để nhận đỡ đầu trẻ mồ côi và trao học bổng cho học sinh nghèo.

Hội đang duy trì hỗ trợ 31 địa chỉ nhân ái, thường xuyên thăm hỏi các trường hợp đặc biệt khó khăn. Chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã trở thành điểm sáng an sinh xã hội tại địa phương. Thời gian qua, Hội đã vận động nguồn lực nhận đỡ đầu 32 trẻ mồ côi, trao 190 suất học bổng Nguyễn Thị Định và hàng trăm suất quà cho học sinh có hoàn cảnh thiếu may mắn.

Các mô hình như "Bữa sáng yêu thương", "Tủ bánh mì 0 đồng" tiếp tục được duy trì ổn định, kịp thời tiếp sức cho hàng trăm lượt hội viên lúc khó khăn. Đầu năm 2026 đến nay, Hội đã cùng với các cơ quan, đoàn thể hỗ trợ 10 mô hình sinh kế cho hội viên khó khăn.

Hội LHPN phường An Cựu chú trọng giải pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững, tổ chức các lớp tập huấn khởi nghiệp, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu sản phẩm; giúp đỡ 38 hội viên khởi nghiệp, thành lập các tổ liên kết nghề truyền thống; tạo thêm việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho lao động nữ.

Bà Hồ Phương Uyên Nhi, Chủ tịch Hội LHPN phường An Cựu thông tin: Mỗi hoàn cảnh khó khăn đều có nguyên nhân và nhu cầu khác nhau. Hội luôn khảo sát thực tế để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp, từ trao sinh kế, kết nối nguồn vốn, giới thiệu việc làm đến vận động mạnh thường quân. Chúng tôi mong muốn mỗi hội viên sau khi được tiếp sức sẽ tự lập kinh tế, ổn định cuộc sống và tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái rộng rãi ra cộng đồng.

Bài, ảnh: Thảo Vy
 Từ khóa:
Điểm tựaphụ nữyếu thế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

KỶ NIỆM 97 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929 - 28/7/2026)
Điểm tựa của người lao động

Từ hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe đến tư vấn pháp luật… các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố Huế đang ngày càng khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Điểm tựa của người lao động
Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đến cán bộ hội các cấp:
12 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 27/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp hội trên địa bàn thành phố. Hội nghị nhằm quán triệt những nội dung cốt lõi của nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn công tác hội và phong trào phụ nữ.

12 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm
Điểm tựa công lý nơi vùng cao A Lưới

Hành trình đi tìm công lý của người dân các xã vùng cao A Lưới giờ đây bớt nhọc nhằn hơn khi Điểm tiếp nhận vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) chính thức được ra mắt tại xã A Lưới 2, góp phần bảo vệ quyền lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số và những trường hợp yếu thế.

Điểm tựa công lý nơi vùng cao A Lưới
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế:
Thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố

Chiều 13/7, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Huế đã đến thăm, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác nhận danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn thành phố.

Thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố
Đồng chí Dương Thị Thu Thủy giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế

Sáng 9/7, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội LHPN thành phố. Đồng thời sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Dương Thị Thu Thủy giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top