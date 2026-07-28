Điểm tựa của những phụ nữ yếu thế

Hội LHPN phường An Cựu tặng xe đạp cho học sinh khó khăn.

Nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Thu Hồng ở đường Nguyễn Hữu Cảnh là lao động chính, một mình gồng gánh kinh tế gia đình để chăm sóc người chồng đau ốm và nuôi các con ăn học.

Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, Hội LHPN phường An Cựu đã đến tận nhà động viên và tìm phương án hỗ trợ phù hợp. Hội đã trao con giống và hỗ trợ kinh phí làm chuồng trại để chị yên tâm phát triển chăn nuôi. "Không chỉ giúp đỡ về vật chất, các chị còn thường xuyên đến hướng dẫn cách chăm sóc vật nuôi. Đó là nguồn động lực rất lớn giúp tôi có thêm nghị lực vượt qua khó khăn", chị Hồng chia sẻ.

Gia đình chị Lê Thị Ân (đường Ngự Bình) cũng là hộ nghèo, luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Hội LHPN phường. Nhà có hai người khuyết tật, mọi sinh hoạt của gia đình chị Ân chủ yếu dựa vào nghề làm trầm hương thủ công. Do thiếu vốn lưu động nên nhiều khi có đơn hàng lớn, chị cũng không dám nhận vì không đủ tiền mua nguyên liệu. Hội LHPN phường đã kịp thời hỗ trợ vốn giúp chị mở rộng quy mô sản xuất.

"Khoản hỗ trợ của Hội LHPN phường đến đúng lúc gia đình tôi cần nhất. Có vốn, tôi mới dám nhập nguyên liệu nhiều hơn, làm hàng đều đặn và thu hút thêm khách hàng. Với chúng tôi, đó không chỉ là sự tiếp sức về kinh tế mà còn đem lại niềm tin để tiếp tục cố gắng", chị Ân bày tỏ.

Không chỉ hỗ trợ các hoàn cảnh cụ thể, Hội LHPN phường An Cựu còn xây dựng mạng lưới mô hình nhân ái rộng khắp, nhằm tạo nguồn lực chăm lo lâu dài cho phụ nữ và trẻ em nghèo. Tiêu biểu là mô hình "Phân loại rác tại nguồn, tích góp ve chai tạo quỹ nhân ái". Giai đoạn 2021 - 2025, mô hình đã hỗ trợ cho 1.364 lượt hộ gia đình khó khăn và trao gần 1 tấn gạo cùng nhiều phần quà thiết thực. Mô hình "Nuôi heo đất tiết kiệm" cũng biến những đồng tiền dành dụm nhỏ hằng ngày thành nguồn kinh phí ý nghĩa để nhận đỡ đầu trẻ mồ côi và trao học bổng cho học sinh nghèo.

Hội đang duy trì hỗ trợ 31 địa chỉ nhân ái, thường xuyên thăm hỏi các trường hợp đặc biệt khó khăn. Chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã trở thành điểm sáng an sinh xã hội tại địa phương. Thời gian qua, Hội đã vận động nguồn lực nhận đỡ đầu 32 trẻ mồ côi, trao 190 suất học bổng Nguyễn Thị Định và hàng trăm suất quà cho học sinh có hoàn cảnh thiếu may mắn.

Các mô hình như "Bữa sáng yêu thương", "Tủ bánh mì 0 đồng" tiếp tục được duy trì ổn định, kịp thời tiếp sức cho hàng trăm lượt hội viên lúc khó khăn. Đầu năm 2026 đến nay, Hội đã cùng với các cơ quan, đoàn thể hỗ trợ 10 mô hình sinh kế cho hội viên khó khăn.

Hội LHPN phường An Cựu chú trọng giải pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững, tổ chức các lớp tập huấn khởi nghiệp, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu sản phẩm; giúp đỡ 38 hội viên khởi nghiệp, thành lập các tổ liên kết nghề truyền thống; tạo thêm việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho lao động nữ.

Bà Hồ Phương Uyên Nhi, Chủ tịch Hội LHPN phường An Cựu thông tin: Mỗi hoàn cảnh khó khăn đều có nguyên nhân và nhu cầu khác nhau. Hội luôn khảo sát thực tế để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp, từ trao sinh kế, kết nối nguồn vốn, giới thiệu việc làm đến vận động mạnh thường quân. Chúng tôi mong muốn mỗi hội viên sau khi được tiếp sức sẽ tự lập kinh tế, ổn định cuộc sống và tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái rộng rãi ra cộng đồng.