Thông báo đổi tên miền từ baothuathienhue.vn sang huengaynay.vn

Báo Huế ngày nay Online xin trân trọng thông báo về việc chính thức chuyển đổi tên miền cũ baothuathienhue.vn sang tên miền mới huengaynay.vn

Từ ngày 1/1/2025, Huế ngày nay Online ra mắt bạn đọc với tên miền mới. Sự thay đổi này còn là dấu mốc trên hành trình phát triển một ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế.

Tên miền mới gắn liền với thành phố Huế và quan trọng hơn, mở rộng biên độ tiếp cận thông tin cho bạn đọc, quý thính giả từ các sản phẩm đa phương tiện. Huế ngày nay Online ngoài tin tức chính thống, tin cậy, còn mang đến những câu chuyện phản ánh một Huế giàu bản sắc, năng động, hiện đại và luôn mới.

Huế ngày nay Online cam kết không chỉ đưa tin mà còn tạo ra một hệ sinh thái nội dung phong phú, đa dạng về các lĩnh vực, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, đồng hành cùng mỗi bước phát triển của thành phố Huế trực thuộc Trung ương.

Cảm ơn quý bạn đọc và đội ngũ cộng tác viên đã tin tưởng, đồng hành, chia sẻ cùng Huế ngày nay online, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý, tương tác trong thời gian tới.

TÒA SOẠN HUẾ NGÀY NAY ONLINE