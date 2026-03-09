Thúc đẩy quyền trẻ em và sức khỏe sinh sản vị thành niên

HNN.VN - Sáng 19/3, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố phối hợp với UBND phường Mỹ Thượng tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Thúc đẩy các quyền trẻ em, quyền sức khỏe sinh sản của trẻ vị thành niên”. Dự án do Tổ chức Adoptioncentrum (Thụy Điển) tài trợ, hướng đến tăng cường bảo vệ quyền trẻ em và nâng cao nhận thức, kỹ năng liên quan đến sức khỏe sinh sản – tình dục cho trẻ vị thành niên tại địa phương.

Trao học bổng cho học sinh tại buổi lễ

 Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. Huế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho trẻ vị thành niên trong bối cảnh hiện nay. Theo bà, đây là giai đoạn các em dễ bị tổn thương nếu thiếu thông tin chính xác và môi trường an toàn để chia sẻ. Việc bảo vệ trẻ em không chỉ dừng lại ở phòng tránh bạo lực mà còn là trao quyền để các em hiểu và tự bảo vệ mình.

Hội thảo đã công bố kế hoạch triển khai dự án giai đoạn 2026 - 2028, với phạm vi thực hiện tại ba trường trung học cơ sở và hai trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn phường Mỹ Thượng. Dự án dự kiến mang lại lợi ích cho khoảng 2.000 trẻ em, trong đó có nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ trực tiếp.

Các nội dung chính của dự án tập trung vào nâng cao năng lực cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em, tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan, tổ chức tập huấn cho giáo viên, phụ huynh và cán bộ, đồng thời triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục kỹ năng sống và phòng ngừa bạo lực cho trẻ vị thành niên.

Bên cạnh đó, dự án cũng hướng đến xây dựng môi trường an toàn tại trường học và cộng đồng, nơi trẻ em có thể tiếp cận thông tin chính xác về sức khỏe sinh sản, được lắng nghe và bảo vệ trước các nguy cơ như bạo lực trên cơ sở giới hay bạo lực trên không gian mạng.

Dịp này, hội đã trao 30 suất học bổng cho các em học sinh đến từ ba trường THCS Phú An, Phú Thượng và Phú Mỹ.

Phạm Phước Châu
