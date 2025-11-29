  • Huế ngày nay Online
Không để bạo lực xảy ra trong “ngôi nhà thứ hai”

HNN.VN - Chiều 19/12 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế diễn ra Phiên tòa giả định với chủ đề “Phòng, chống bạo lực học đường” do Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế và Đoàn Luật sư thành phố Huế phối hợp tổ chức.

Chương trình mở đầu với tiểu phẩm do các em học sinh Trường THPT chuyên Khoa học thực hiện, nói về câu chuyện các bạn học sinh vì mâu thuẫn mà đã xảy ra tranh chấp, đánh nhau gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tiểu phẩm này nhằm phản ánh thực tế rằng môi trường giáo dục vẫn còn những vụ việc bạo lực học đường gây ảnh hưởng xấu, mất đi sự an toàn trong “ngôi nhà thứ hai” của các học sinh.

Các em học sinh dàn dựng tiểu phẩm "Cố ý gây thương tích"

Để giải đáp câu hỏi: “Vụ bạo lực học đường vừa thể hiện trong tiểu phẩm có kết cục như thế nào?”, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế và Đoàn Luật sư thành phố đã tổ chức phiên tòa giả định với nội dung “Cố ý gây thương tích”. Thông qua phiên tòa, Hội kỳ vọng các em học sinh sẽ hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý của hành vi bạo lực, từ đó biết lên tiếng, biết hành động để xây dựng một môi trường học đường an toàn, thân thiện, đúng nghĩa là “ngôi nhà thứ hai” của các em.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế phối hợp với Công ty cổ phần Xây lắp thành phố Huế thực hiện chương trình “Tiếp sức đến trường” tổ chức trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT chuyên Khoa Học. Đây là một hoạt động góp phần giúp cho các em học sinh có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, để đạt nhiều kết quả tốt trong quá trình học tập.

Phạm Phước Châu
