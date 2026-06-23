Phối hợp liên ngành trong bảo vệ quyền trẻ em và sức khỏe sinh sản vị thành niên

Cuộc họp có sự có mặt của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, trường học quan tâm đến lĩnh vực bảo vệ trẻ em

Dự án do Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố thực hiện, với sự tài trợ của Tổ chức Adoptionscentrum (ACS), Thụy Điển. Hội nghị nhằm tăng cường sự kết nối, phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, tổ chức và cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đồng thời trao đổi, chia sẻ thông tin và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong triển khai các hoạt động liên quan đến quyền trẻ em và sức khỏe sinh sản vị thành niên trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. Huế, Trưởng Ban Quản lý Dự án AC - Thụy Điển nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp đa ngành trong việc bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em, nhất là trong bối cảnh các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản vị thành niên, bạo lực và xâm hại trẻ em vẫn đang đặt ra nhiều thách thức.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe chuyên đề về quy định pháp luật liên quan đến quyền trẻ em, quyền sức khỏe sinh sản vị thành niên và vai trò của Hội Bảo vệ quyền trẻ em trong giai đoạn hiện nay do chuyên gia Đặng Hoa Nam trình bày. Bên cạnh đó, đại diện Sở Y tế thành phố chia sẻ về thực trạng công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ trẻ em và sức khỏe sinh sản vị thành niên trên địa bàn; đồng thời phân tích những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai các hoạt động hỗ trợ trẻ em tại cộng đồng.

Cuộc họp cũng dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác bảo vệ trẻ em; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng trong thời gian tới.

Thông qua chương trình, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. Huế kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới phối hợp liên ngành, huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và thúc đẩy các quyền của trẻ em, góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện.