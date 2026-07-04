Chương Đặng là một gương mặt không quá xa lạ đối với các bạn trẻ. Trang Facebook của anh với hơn 38 ngàn người theo dõi, mỗi ngày đều đăng tải những chủ đề khác nhau của cuộc sống với lối viết bình dị, tinh tế, không quá hoa mỹ, dễ đi vào lòng người. Chương Đặng cũng thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ thời trang áo dài đến kinh doanh ẩm thực với nhiều hình thức mới lạ. Bởi vậy, anh có khá nhiều vốn sống cũng như kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau để chia sẻ cùng mọi người.

Khi em chạm phải một nỗi buồn gồm những đoản văn ghi lại nhiều hành trình cảm xúc của tác giả ở những đoạn đường đời và những công việc mà anh đã đi qua. Cuốn sách có 4 phần: Sống trong đời; Sự tự hủy hoại thời công nghệ; Gặp ai giữa nhân gian; Tự nhủ. Chúng giống như những cuốn phim nhỏ kể về những gì Chương Đặng đã trải qua, thực hành và cảm nhận.

Sống trong đời là những câu chuyện về cách đối nhân xử thế, thái độ trước một xu hướng, lòng trung thực, thảo mai, vấn đề nhan sắc và sự thiếu hiểu biết về cơ thể, LGBT, cả những chuyện trọng đại như kết hôn... Đối với các bạn trẻ, hẳn là nhiều thứ trong đó vẫn còn bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm. Vậy làm thế nào để bước qua những bỡ ngỡ đó mà không bị hụt hẫng, hoặc bị tổn thương. Với những quan sát và sự thấu hiểu của một người đã từng đi qua tuổi trẻ, tác giả có những chia sẻ và lời khuyên rất nhẹ nhàng mà sâu. Ví dụ anh nói: “Không nhất thiết phải làm một kẻ lỳ lợm hay ngang tàng, có khi chỉ cần yếu đuối vừa đủ đã là một sự gan dạ cần thiết để sống tốt trong cuộc đời này”.

Sự tự hủy hoại thời công nghệ đề cập đến văn hóa dùng điện thoại cũng như sử dụng mạng xã hội như thế nào là đúng cách, bảo đảm giữ gìn được sự riêng tư của cá nhân và không bị cuốn theo những vấn đề tiêu cực. Chương Đặng căn dặn các bạn trẻ hãy thông minh khi sử dụng mạng xã hội, biết cách “chơi” Facebook và biết tiếp nhận thông tin một cách tích cực, có chọn lọc.

Gặp ai giữa nhân gian: Một người đàn ông hiện đại, những cậu trai còn rất trẻ, một người quen cũ, hay là những bông hoa màu đỏ… Tiêu đề của mỗi đoản văn ở phần này sẽ kích thích người đọc lật tiếp những trang sách. Bạn sẽ gặp ở đây những người ở tầng lớp “tinh hoa” của xã hội, cho đến một cậu phục vụ bàn, những anh tài xế Grab, hay một người bán hàng rong lề đường… Tất cả đều hiện lên sinh động trong cái nhìn độ lượng và tử tế của tác giả. Giữa hơn 7 tỷ người trên thế giới, chỉ một vài người hiện lên trong cuốn sách của Chương Đặng đã đủ khiến chúng ta yêu quá cuộc đời này.

Phần cuối Tự nhủ là những câu chuyện đưa ta trở về quá khứ, với gia đình, những năm tháng tuổi thơ trong trẻo của tác giả. Trở về với Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, những vùng đất mà Chương Đặng đã đi qua; cùng những khắc khoải về nỗi buồn, sự sống và cái chết, sống như thế nào để trọn tình…

Thật đúng như ai đó đã nhận xét: “Với những câu chữ nhẹ nhàng, tinh tế, Chương Đặng từ tốn rủ rê người đọc ngồi xuống, nhìn ngắm vẻ đẹp của cuộc sống này”. Cuốn sách khích lệ giới trẻ sống chậm, sống đẹp, nuôi dưỡng ước mơ và hoàn thiện chính mình.