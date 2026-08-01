Đội tuyển bóng đá Việt Nam tại ASEAN Hyundai Cup 2026: Bản lĩnh “nhà vua”

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Timor-Leste. Ảnh: Nhandan.vn

Bài toán của “con mồi”

Nhiều năm qua, cứ mỗi kỳ SEA Games, ASEAN Cup…, điệp khúc “Khoảng cách trình độ giữa các đội bóng khu vực được thu hẹp” lại vang lên. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với nhóm top đầu. Ở phần còn lại, sự thu hẹp ấy, nếu có cũng chỉ xuất hiện ở vài khoảnh khắc hay trong từng trận đấu riêng lẻ. Thực lực, đẳng cấp và kinh nghiệm giữa nhóm đầu với phần còn lại vẫn tồn tại khoảng cách rõ rệt. Cứ nhìn chiến thắng 7 - 0 của Việt Nam trước Timor-Leste hay 5 - 1 của Indonesia trước Campuchia là hiểu.

Khác với chiến dịch 2 năm trước, nhiệm vụ của thầy trò HLV Kim Sang-sik lần này khó khăn hơn khi từ “kẻ đi săn” thành “con mồi”, bởi bất kỳ đối thủ nào đều coi đội bóng áo đỏ là mục tiêu phải đánh bại.

Rơi vào bảng A cùng Singapore, Indonesia, Campuchia và Timor-Leste, cả về lý thuyết lẫn thực tế, đây là một bảng đấu dễ thở khi Timor-Leste, Campuchia hay thậm chí Singapore chưa phải là đối thủ xứng tầm. Vấn đề còn lại là phải giải quyết được Indonesia - kẻ ngáng đường đủ thực lực để tranh chấp ngôi đầu bảng A với tuyển Việt Nam.

Nhìn lại phiên bản vô địch năm 2024, đội hình tuyển Việt Nam lúc này có chiều sâu và sắc bén hơn hẳn. Đáng gờm nhất phải kể đến bộ 3 nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Với “cây đinh ba” này, hàng công trở nên cực kỳ nguy hiểm với những miếng đánh tốc độ, kỹ thuật và biến ảo thay vì những bài dốc bóng ra biên gò bó như trước.

Qua những trận giao hữu và trận thắng trước Timor-Leste, có thể thấy rõ HLV Kim Sang-sik đang nâng tầm lối chơi của tuyển Việt Nam lên một đẳng cấp cao hơn. Dù vẫn dựa trên sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, nhưng tư duy tiếp cận trận đấu của Việt Nam đã khác. Trận vùi dập Timor-Leste cho thấy một Việt Nam rất chuộng đập nhả đoạn ngắn. Hàng tiền vệ dâng cao, Hoàng Đức, Quang Hải và Hoàng Hên thường xuyên đưa bóng thẳng vào trung lộ, mở khoảng trống để Xuân Son, Đình Bắc băng xuống dứt điểm.

Tất nhiên, Timor-Leste chưa phải đối thủ để tuyển Việt Nam vận dụng hết “bài”, nhưng phần nào đã cho thấy sự thay đổi này cực kỳ khôn ngoan. Các kình địch như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar đã quá “nhẵn mặt” ngón đòn đánh biên của Việt Nam nhiều năm qua nên việc đa dạng hóa những “mũi khoan” ở trung lộ sẽ giúp đội khó bị bắt bài hơn, cũng như sẵn sàng khoan phá bất kỳ khối bê tông phòng ngự nào.

Vượt qua chướng ngại

Ngày 31/7 tới, tuyển Việt Nam mang theo tâm thế hưng phấn sau chiến thắng đậm đà trước Timor-Leste để bước vào cuộc đụng độ với Singapore. Khác với một Timor-Leste chủ yếu đá bằng “niềm tin”, đội bóng đảo quốc sư tử là một tập thể lỳ lợm và có tính tổ chức rất cao. Nhưng dù vậy, đây tiếp tục là liều thuốc thử nhẹ nhàng với các học trò HLV Kim Sang-sik.

Indonesia tiếp tục sắm vai “kỳ đà” khó chịu nhất của Việt Nam. Dàn sao nhập tịch đã giúp đội bóng xứ vạn đảo lột xác hoàn toàn, biến màn so tài vào ngày 3/8 khá cân bằng, thậm chí có thể xem là một trận chung kết sớm.

Nhưng nói gì thì nói, Việt Nam vẫn ở tư thế “chiếu trên” và sẽ là đội kiểm soát bóng, chơi áp đặt. Tuyến trên dựa vào sức càn lướt, làm tường của Xuân Son để mở ra các khe hở cho tuyến hai băng lên dứt điểm. Đây cũng có thể là cách “lấy công bù thủ” trong thời điểm hàng phòng ngự các chiến binh sao vàng vẫn chưa bị đẩy vào thế phải chống đỡ sức ép thực sự kể từ đầu giải.

Nếu Indonesia là vật cản ở vòng bảng thì Thái Lan mới là bài kiểm tra đích thực bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. “Bầy voi chiến” dẫu không còn thống trị tuyệt đối, nhưng truyền thống vô địch và sự già rơ của họ là điều mà các đối thủ trong khu vực không thể xem nhẹ. Kế đó, cả Malaysia hay Myanmar cũng đang “mài dao”, sẵn sàng sắm vai ngựa ô “phá bĩnh”.

Với lực lượng hiện tại, Việt Nam được xem là ứng viên nặng ký nhất. Tất nhiên, cúp vô địch không tự dâng đến tay. Ngoài thực lực, để giữ cúp, Việt Nam sẽ phải thắng những trận cầu lớn bằng bản lĩnh cùng khả năng tạo đột biến ở những thời khắc quyết định. Mà những điều này, tuyển Việt Nam cho thấy họ sẽ làm được.