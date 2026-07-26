12 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm

Cán bộ Hội LHPN các cấp tham dự hội nghị

Đồng chí Dương Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN thành phố nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu đặt ra đối với công tác phụ nữ và hoạt động hội. Với phương châm "Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển", đại hội đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá và giải pháp lớn cho nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm của nghị quyết đại hội. Trong đó, nổi bật là mục tiêu phát huy truyền thống, tinh thần đổi mới, sáng tạo của phụ nữ Việt Nam; phấn đấu đến năm 2030, phụ nữ trở thành động lực phát triển, điểm tựa hạnh phúc của gia đình và xã hội. Nghị quyết đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm cùng các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc và thực hiện bình đẳng giới.

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Đối với thành phố Huế, lãnh đạo Hội LHPN thành phố đề nghị các cấp hội chủ động vận dụng sáng tạo nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch và giải pháp thiết thực. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Huế thanh lịch, nhân ái, bản lĩnh, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ hội các cấp được trang bị những nội dung trọng tâm của nghị quyết, tạo nền tảng để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và đất nước trong giai đoạn mới.