Sôi nổi chương trình "Ngày hội thiếu nhi dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt"

Những năm qua, công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em luôn được TP. Huế quan tâm triển khai bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực. Đặc biệt, đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi hoặc đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, thành phố đã huy động sự chung tay của các cấp, các ngành và cộng đồng nhằm tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Ban tổ chức ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương, đơn vị, tổ chức xã hội, cơ sở bảo trợ cùng các nhà hảo tâm trong việc đồng hành, hỗ trợ trẻ em yếu thế. Gần 40 xã, phường trên địa bàn đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai của đất nước. Đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những tập thể, cá nhân đã nhiều năm gắn bó với các hoạt động thiện nguyện vì trẻ em, như các tổ chức xã hội, quỹ từ thiện và những nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm do các em ở các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện

Bên cạnh đó, ghi nhận những đóng góp thầm lặng của đội ngũ cán bộ, nhân viên, các sơ, sư cô tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Dù còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng bằng tình yêu thương và trách nhiệm, họ đã trở thành điểm tựa cho hàng trăm trẻ em kém may mắn.

Thời gian tới, TP. Huế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền trẻ em; tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tiếp cận các dịch vụ xã hội, giáo dục, y tế; quan tâm phát triển mạng lưới cộng tác viên trẻ em ở cơ sở; đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Mục tiêu hướng đến là xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để mọi trẻ em đều có cơ hội phát triển và hòa nhập cộng đồng.

Ngày hội mang đến cho trẻ em ở các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội nhiều hoạt động ý nghĩa

Dịp này, các đơn vị, tổ chức và nhà hảo tâm đã trao 105 suất quà với tổng trị giá gần 80 triệu đồng cho trẻ em tại các cơ sở bảo trợ trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như triển lãm tranh, trò chơi tập thể, các gian hàng trưng bày sản phẩm do chính các em thiết kế và thực hiện.

Ngày hội không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn về sự sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2026: “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.