Đồng hành cùng trẻ gặp khó khăn

Trao quà “Tiếp sức đến trường” cho các em học sinh. Ảnh: Đình Chiến

Gần 6 năm trước, Nguyễn Đại Đức, khi ấy là học sinh lớp 7 Trường THCS Vinh Hà (xã Phú Vang), được biết đến là một học sinh học giỏi nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cha mất sớm, gia đình nghèo, sau mỗi giờ học, Đức lại phụ mẹ việc nhà và tìm cách san sẻ gánh nặng cuộc sống. Dẫu vậy, em vẫn duy trì thành tích học tập tốt, đặc biệt từng đạt giải tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2018 - 2019.

Vào năm 2020, khi Thừa Thiên Huế (cũ) liên tiếp chịu ảnh hưởng của bão lũ và dịch COVID-19, cuộc sống của nhiều gia đình vốn khó khăn càng thêm chật vật. Thông qua chương trình “Tiếp sức đến trường”, Hội Bảo vệ quyền trẻ em đã vận động sự hỗ trợ của Vạn Phúc Group dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học khá, giỏi hoặc có người thân mất do thiên tai, dịch bệnh. Đức là một trong số những học sinh được hỗ trợ.

Từ năm học 2020 - 2021 đến khi tốt nghiệp THPT, mỗi năm Đức được nhận học bổng 6 triệu đồng. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các thành viên của hội còn thường xuyên hỏi thăm, động viên và theo dõi quá trình học tập của em.

Anh Nguyễn Đình Chiến, thành viên Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế cho biết, những suất học bổng đã giúp Đức có thêm điều kiện theo đuổi việc học. Em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi tại Trường THCS Vinh Hà và sau đó là Trường THPT Hà Trung. Mới đây, Đức đã tốt nghiệp THPT với kết quả tốt và dự định đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Hành trình của Đức cũng là một trong nhiều câu chuyện cho thấy ý nghĩa của việc hỗ trợ lâu dài, thay vì chỉ giúp đỡ trong một thời điểm khó khăn.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế, thời gian qua, hội duy trì chương trình “Tiếp sức đến trường” cùng nhiều hoạt động hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Riêng năm 2025, hội đã vận động, phối hợp trao hàng trăm suất học bổng và quà tặng với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ hàng nghìn lượt trẻ em và người dân.

Các hình thức hỗ trợ cũng ngày càng đa dạng, hướng đến những nhu cầu thiết thực của trẻ. Câu lạc bộ Vòng tay Nhân ái Huế thuộc hội do bà Lê Thị Nhân làm Chủ nhiệm, thường xuyên kết nối các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Trong đó, chương trình “Tiếp sức đến trường - Trao bảo vệ, trọn an tâm” được duy trì nhiều năm, tập trung hỗ trợ học phí, học bổng và bảo hiểm, góp phần tiếp sức cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Sự kết nối ấy còn được mở rộng thông qua nhiều hoạt động dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ngày 3/6/2026, tại Ngày hội dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2026 do Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Huế và Trung tâm Công tác xã hội tổ chức, hơn 300 trẻ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại 15 trung tâm, cơ sở bảo trợ trên địa bàn đã cùng tham gia nhiều hoạt động giao lưu.

Thông qua sự vận động, kết nối của hội, ca sĩ Dillan Hoàng, người con gốc Huế được khán giả biết đến qua chương trình “Anh trai say hi”, đã trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 300 phần quà cho các em tham dự ngày hội. Cùng những món quà, nam ca sĩ gửi lời động viên, chúc các em mạnh khỏe, vui vẻ và tiếp tục nỗ lực trong học tập.

Từ hành trình nhiều năm được tiếp sức của Nguyễn Đại Đức đến những suất học bổng, phần quà dành cho trẻ tại các cơ sở bảo trợ, giá trị của hoạt động an sinh không chỉ nằm ở số tiền hay món quà được trao. Quan trọng hơn là sự quan tâm đúng lúc và bền bỉ, để những trẻ em gặp khó khăn có thêm điểm tựa, cơ hội học tập và niềm tin vào chặng đường phía trước.