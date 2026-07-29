Trao sinh kế cho hội viên phụ nữ khó khăn

Trao sinh kế cho các hội viên phụ nữ khó khăn ở xã Bình Điền

Sau khi khảo sát nhu cầu thực tế của các hộ gia đình, chương trình đã hỗ trợ mô hình chăn nuôi gà cho 5 hội viên phụ nữ với tổng kinh phí 25 triệu đồng.

Hoạt động nhằm tạo điều kiện để hội viên có thêm phương tiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Không chỉ hỗ trợ con giống và thức ăn chăn nuôi, chương trình còn thể hiện sự đồng hành, sẻ chia của các cấp Hội đối với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Đặng Thị Mai, hội viên phụ nữ Chi hội Tân Quang, xã Bình Điền vui mừng: Nhận đàn gà giống, thức ăn chăn nuôi tôi vui lắm. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc để đàn gà khỏe mạnh, sinh sôi. Đây sẽ là nguồn vốn để tôi tiếp tục phát triển chăn nuôi hộ gia đình.

Hội LHPN thành phố sẽ tiếp tục phối hợp theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ hội viên phát huy hiệu quả mô hình sinh kế, góp phần nâng cao đời sống và phát triển kinh tế gia đình.