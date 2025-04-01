Trao quyền để trẻ vị thành niên tự bảo vệ mình

Đại diện học sinh Trường THCS Phú Thượng trình bày ý kiến về các nội dung dự án

Những khoảng trống cần lấp đầy

Thực tế cho thấy, trẻ em, đặc biệt là nhóm trẻ vị thành niên vẫn đang đối mặt với nhiều nguy cơ liên quan đến sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Một bộ phận các em thiếu kiến thức cơ bản, dễ bị tổn thương trước bạo lực, xâm hại hoặc những thông tin sai lệch lan truyền trên môi trường mạng. Không chỉ trẻ, giáo viên, phụ huynh và người chăm sóc cũng còn gặp khó khăn khi tiếp cận và trao đổi các vấn đề nhạy cảm. Những rào cản về tâm lý, văn hóa khiến việc giáo dục giới tính chưa thực sự cởi mở, dẫn đến khoảng trống trong công tác bảo vệ trẻ em.

Từ thực tế đó, dự án “Thúc đẩy quyền trẻ em và quyền sức khỏe sinh sản của trẻ vị thành niên” được xây dựng theo hướng tiếp cận toàn diện. Không chỉ tập trung vào trẻ em, dự án còn hướng đến gia đình, nhà trường và cộng đồng - những yếu tố tạo nên môi trường phát triển của trẻ.

Dự án dự kiến tiếp cận khoảng 2.000 trẻ em, tập trung vào nhóm từ 10 đến 15 tuổi tại các trường trung học cơ sở và cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn phường Mỹ Thượng (TP. Huế). Các hoạt động chính gồm tập huấn cho giáo viên, phụ huynh; nâng cao năng lực cho cán bộ; tổ chức truyền thông; xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ tại cộng đồng và triển khai các chương trình giáo dục kỹ năng sống. Điểm nhấn của dự án là phương pháp “trao quyền”, giúp trẻ biết lên tiếng, tự bảo vệ và chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội.

Chung tay tạo môi trường an toàn cho trẻ

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em không chỉ là ngăn chặn bạo lực, mà quan trọng hơn là trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để tự bảo vệ mình.

Một trong những yếu tố then chốt của dự án là sự phối hợp giữa chính quyền, nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội. Thông qua các hoạt động đào tạo và kết nối, các bên được trang bị thêm kiến thức và công cụ để cùng tham gia bảo vệ trẻ em.

Tại Trường THCS Phú An, một trong những đơn vị tham gia dự án, cô Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc giáo dục sức khỏe vị thành niên trước đây còn gặp nhiều khó khăn do đặc thù địa bàn vùng ven, sự phối hợp của gia đình chưa cao và tâm lý e ngại khi trao đổi các vấn đề giới tính.

Sau khi dự án được triển khai, các hoạt động giáo dục được tổ chức bài bản hơn thông qua chuyên đề định kỳ, sinh hoạt tập thể và lồng ghép vào các tiết học. Học sinh có thêm tài liệu, chủ động tìm hiểu và mạnh dạn trao đổi với giáo viên về những vấn đề còn băn khoăn. Theo đánh giá của nhà trường, mức độ chuyển biến của học sinh đạt khoảng 80%, thể hiện rõ ở ý thức tự chăm sóc bản thân và khả năng tự bảo vệ.

Dự án còn tạo ra không gian để trẻ được bày tỏ quan điểm, đặt câu hỏi và tham gia vào các hoạt động tương tác. Thông qua các diễn đàn trẻ em, sinh hoạt chuyên đề, các em dần hình thành kỹ năng phản biện, ra quyết định và khả năng ứng phó với những tình huống thực tế.

Song song đó, việc xây dựng mạng lưới hỗ trợ tại cộng đồng cũng góp phần bảo đảm tính bền vững. Khi giáo viên, phụ huynh và cán bộ địa phương cùng được trang bị kiến thức, việc bảo vệ trẻ không chỉ diễn ra trong phạm vi dự án mà còn có thể lan tỏa lâu dài.

Dự án không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài: Xây dựng một thế hệ trẻ tự tin, hiểu biết và có khả năng tự bảo vệ mình.