  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 12/05/2026 10:50

Trao quyền để trẻ vị thành niên tự bảo vệ mình

HNN - Trong bối cảnh xã hội biến đổi nhanh, khi trẻ em ngày càng tiếp xúc sớm với internet và những tác động đa chiều từ môi trường sống, câu chuyện bảo vệ trẻ không còn dừng lại ở việc “che chở”, mà cần chuyển sang “trao quyền”. Tại Huế, dự án “Thúc đẩy quyền trẻ em và quyền sức khỏe sinh sản của trẻ vị thành niên” do tổ chức Adoptionscentrum Thụy Điển (ACS) tài trợ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế tổ chức đang được triển khai theo hướng đó, giúp các em không chỉ được bảo vệ mà còn biết tự bảo vệ mình.

Thúc đẩy quyền trẻ em và sức khỏe sinh sản vị thành niên

 Đại diện học sinh Trường THCS Phú Thượng trình bày ý kiến về các nội dung dự án

Những khoảng trống cần lấp đầy

Thực tế cho thấy, trẻ em, đặc biệt là nhóm trẻ vị thành niên vẫn đang đối mặt với nhiều nguy cơ liên quan đến sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Một bộ phận các em thiếu kiến thức cơ bản, dễ bị tổn thương trước bạo lực, xâm hại hoặc những thông tin sai lệch lan truyền trên môi trường mạng. Không chỉ trẻ, giáo viên, phụ huynh và người chăm sóc cũng còn gặp khó khăn khi tiếp cận và trao đổi các vấn đề nhạy cảm. Những rào cản về tâm lý, văn hóa khiến việc giáo dục giới tính chưa thực sự cởi mở, dẫn đến khoảng trống trong công tác bảo vệ trẻ em.

Từ thực tế đó, dự án “Thúc đẩy quyền trẻ em và quyền sức khỏe sinh sản của trẻ vị thành niên” được xây dựng theo hướng tiếp cận toàn diện. Không chỉ tập trung vào trẻ em, dự án còn hướng đến gia đình, nhà trường và cộng đồng - những yếu tố tạo nên môi trường phát triển của trẻ.

Dự án dự kiến tiếp cận khoảng 2.000 trẻ em, tập trung vào nhóm từ 10 đến 15 tuổi tại các trường trung học cơ sở và cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn phường Mỹ Thượng (TP. Huế). Các hoạt động chính gồm tập huấn cho giáo viên, phụ huynh; nâng cao năng lực cho cán bộ; tổ chức truyền thông; xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ tại cộng đồng và triển khai các chương trình giáo dục kỹ năng sống. Điểm nhấn của dự án là phương pháp “trao quyền”, giúp trẻ biết lên tiếng, tự bảo vệ và chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội.

Chung tay tạo môi trường an toàn cho trẻ

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em không chỉ là ngăn chặn bạo lực, mà quan trọng hơn là trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để tự bảo vệ mình.

Một trong những yếu tố then chốt của dự án là sự phối hợp giữa chính quyền, nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội. Thông qua các hoạt động đào tạo và kết nối, các bên được trang bị thêm kiến thức và công cụ để cùng tham gia bảo vệ trẻ em.

Tại Trường THCS Phú An, một trong những đơn vị tham gia dự án, cô Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc giáo dục sức khỏe vị thành niên trước đây còn gặp nhiều khó khăn do đặc thù địa bàn vùng ven, sự phối hợp của gia đình chưa cao và tâm lý e ngại khi trao đổi các vấn đề giới tính.

Sau khi dự án được triển khai, các hoạt động giáo dục được tổ chức bài bản hơn thông qua chuyên đề định kỳ, sinh hoạt tập thể và lồng ghép vào các tiết học. Học sinh có thêm tài liệu, chủ động tìm hiểu và mạnh dạn trao đổi với giáo viên về những vấn đề còn băn khoăn. Theo đánh giá của nhà trường, mức độ chuyển biến của học sinh đạt khoảng 80%, thể hiện rõ ở ý thức tự chăm sóc bản thân và khả năng tự bảo vệ.

Dự án còn tạo ra không gian để trẻ được bày tỏ quan điểm, đặt câu hỏi và tham gia vào các hoạt động tương tác. Thông qua các diễn đàn trẻ em, sinh hoạt chuyên đề, các em dần hình thành kỹ năng phản biện, ra quyết định và khả năng ứng phó với những tình huống thực tế.

Song song đó, việc xây dựng mạng lưới hỗ trợ tại cộng đồng cũng góp phần bảo đảm tính bền vững. Khi giáo viên, phụ huynh và cán bộ địa phương cùng được trang bị kiến thức, việc bảo vệ trẻ không chỉ diễn ra trong phạm vi dự án mà còn có thể lan tỏa lâu dài.

Dự án không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài: Xây dựng một thế hệ trẻ tự tin, hiểu biết và có khả năng tự bảo vệ mình.

Bài, ảnh: Phạm Phước Châu
 Từ khóa:
trao quyềntrẻ vị thành niêntự bảo vệ mình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao quyền cho phụ nữ là chìa khóa cho ngành du lịch bền vững

Trao quyền cho phụ nữ trong ngành du lịch thông qua các chính sách có mục tiêu có thể giúp họ vượt qua các rào cản như hạn chế về tài chính và gánh nặng chăm sóc, giải phóng tiềm năng để thúc đẩy tạo việc làm, đổi mới sáng tạo bền vững, cũng như phục hồi kinh tế và sức khỏe trong thời kỳ khủng hoảng, theo một bài viết được đăng tải trên trang web của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Trao quyền cho phụ nữ là chìa khóa cho ngành du lịch bền vững
Ngăn chặn ma túy thế hệ mới tấn công trẻ vị thành niên

Theo báo cáo từ Bộ Công an, cả nước hiện có gần 230.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện có hồ sơ quản lý. Khoảng 60% số người sử dụng ma túy lần đầu trong độ tuổi từ 15 đến 25, trong đó có nhiều em ở độ tuổi từ 13 đến 15. Có thể thấy, khi ma túy thế hệ mới tấn công học đường, người sử dụng ma túy ở tuổi vị thành niên ngày càng có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn những hệ lụy khôn lường.

Ngăn chặn ma túy thế hệ mới tấn công trẻ vị thành niên
Khi các giới cùng được trao quyền và hòa đồng

Nói đến bình đẳng giới là nói đến sự bình đẳng về vị thế, cơ hội và các quyền của phụ nữ với nam giới. Khi phụ nữ và trẻ em gái được trao quyền năng và tạo cơ hội tham gia mọi hoạt động, được thụ hưởng các dịch vụ, quyền lợi trong cuộc sống thì bình đẳng giới sẽ được thể hiện rõ nét và bạo lực trên cơ sở giới được xóa bỏ.

Khi các giới cùng được trao quyền và hòa đồng
Lựa chọn sách giáo khoa: Trao quyền cho giáo viên ?

Râm ran trong dư luận suốt thời gian qua là dự thảo lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên sẽ được trao lại cho các trường, thay vì UBND cấp tỉnh chọn như hiện nay.

Lựa chọn sách giáo khoa Trao quyền cho giáo viên
Các bộ trưởng G7 nhóm họp thảo luận về trao quyền cho phụ nữ hậu COVID

Các Bộ trưởng Bình đẳng giới từ Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đã tập trung tại Nhật Bản từ hôm qua (24/6) để thảo luận về việc trao quyền cho phụ nữ sau khi đại dịch COVID-19 làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng giữa hai giới và nhấn mạnh sự chênh lệch về kinh tế và xã hội giữa nam - nữ.

Các bộ trưởng G7 nhóm họp thảo luận về trao quyền cho phụ nữ hậu COVID

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top