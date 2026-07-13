Thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố

Đồng chí Dương Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN thành phố động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN thành phố đã thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt và tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các chiến sĩ. Thay mặt đoàn, đồng chí bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực không quản ngại khó khăn, vất vả ngày đêm của lực lượng làm nhiệm vụ.

Đồng chí Dương Thị Thu Thủy nhấn mạnh: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện rõ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Những đóng góp thầm lặng này góp phần xoa dịu nỗi đau của các gia đình thân nhân liệt sĩ. Các cấp Hội LHPN sẽ luôn đồng hành, chung tay cùng các lực lượng trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách.

Dịp này, Hội LHPN thành phố đã trao tặng những phần quà ý nghĩa nhằm kịp thời động viên tinh thần, tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoạt động thiết thực này không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ Cố đô đối với người có công với cách mạng, mà còn góp phần giáo dục lòng yêu nước và lan tỏa truyền thống nghĩa tình tốt đẹp của dân tộc.