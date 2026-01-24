Học nghề ngắn hạn: Đón cơ hội từ thị trường lao động

Thực hành nghề ở Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Chủ động trang bị kỹ năng

Mong muốn chuyển sang công việc phù hợp hơn và tự tạo việc làm, chị Trần Ngọc Ánh (phường Thuận Hóa) đăng ký khóa học pha chế tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế. Sau khi hoàn thành khóa học, chị dự định mở một quầy kinh doanh đồ uống nhỏ để từng bước phát triển mô hình kinh doanh của riêng mình. Chị Ánh cho biết: Tôi muốn có một công việc ổn định và được làm chủ từ chính kỹ năng mình học được. Khóa học không kéo dài nhưng giúp tôi tự tin hơn để bắt đầu công việc mới.

Lựa chọn của chị Ánh cũng phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét khi nhiều người lao động chủ động tham gia các khóa đào tạo nghề ngắn hạn để bổ sung kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp hoặc nâng cao khả năng tìm việc.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2026 của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế, đơn vị đã thu thập hơn 25.200 vị trí việc làm trống từ 270 doanh nghiệp. Phần lớn nhu cầu tuyển dụng tập trung ở nhóm lao động kỹ thuật và lao động đã qua đào tạo nghề.

Thực tế này cũng được phản ánh tại Tháng việc làm năm 2026 do Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế tổ chức. Có 34 đơn vị tham gia tuyển sinh, tuyển dụng với tổng nhu cầu 5.530 vị trí việc làm; trong đó hơn 4.700 vị trí tuyển dụng lao động và 825 chỉ tiêu đào tạo nghề. Điều đó cho thấy hoạt động kết nối cung - cầu lao động ngày càng gắn chặt với công tác đào tạo nghề.

Theo bà Trần Thị Anh, Giám đốc Công ty TNHH Bình Minh, doanh nghiệp hiện rất khó tuyển lao động có tay nghề ổn định, nhất là ở các vị trí chế biến thực phẩm, dịch vụ và sản xuất.

“Điều chúng tôi cần là người lao động có thể bắt tay vào công việc ngay sau khi tuyển dụng. Lao động có kỹ năng nghề thường thích nghi nhanh hơn nhiều so với người chỉ có kiến thức lý thuyết”, bà Anh cho biết.

Không chỉ lĩnh vực sản xuất, ngành dịch vụ tại Huế cũng đang gia tăng nhu cầu tuyển dụng khi lượng khách du lịch phục hồi mạnh. Sáu tháng đầu năm 2026, TP. Huế giải quyết việc làm cho 10.985 lao động, đạt hơn 61% kế hoạch năm; đồng thời đưa 1.320 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các ngành lưu trú, ăn uống, vận tải và dịch vụ tiếp tục mở rộng hoạt động, kéo theo nhu cầu lớn về lao động đã qua đào tạo nghề.

Đào tạo theo nhu cầu của thị trường

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp, UBND TP. Huế đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động trong năm 2026. Thành phố đặt mục tiêu đào tạo 12.500 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 76% và phấn đấu trên 85% người học sau đào tạo có việc làm hoặc tiếp tục nghề cũ với năng suất, thu nhập cao hơn.

Điểm đáng chú ý là định hướng đào tạo đang chuyển mạnh từ khả năng cung ứng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sang nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động. Theo các cơ sở đào tạo, những ngành có lượng người đăng ký nhiều hiện nay gồm pha chế, chế biến món ăn, chăm sóc sắc đẹp, điện dân dụng, điện lạnh, may công nghiệp và sửa chữa xe máy.

Theo ông Nguyễn Duy Thông, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế, người lao động hiện quan tâm nhiều hơn đến cơ hội việc làm sau đào tạo. Vì vậy, Trung tâm tăng cường liên kết với doanh nghiệp để xây dựng các khóa học sát nhu cầu thực tế, đồng thời đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm ngay sau khi người học hoàn thành khóa đào tạo.

Khi chương trình đào tạo được thiết kế gắn với nhu cầu tuyển dụng, người học không chỉ có cơ hội tìm được việc làm nhanh hơn mà còn góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề của doanh nghiệp. Đây cũng là hướng đi quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.