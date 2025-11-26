  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 26/11/2025 19:12

Giảm thiểu tai nạn cho phụ nữ và trẻ em gái thông qua bơi lội

HNN.VN - Ngày 26/11 tại phường Thanh Thủy và xã Quảng Điền, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế tổ chức tập huấn Giáo dục an toàn trong môi trường nước cho phụ nữ và dạy bơi cho trẻ em gái.

Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túyChấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho trẻ emXây dựng môi trường hạnh phúc cho trẻ emTiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền trẻ em

Chương trình hướng đến đối tượng là phụ nữ và trẻ em gái 

Đây là hoạt động triển khai theo dự án “Trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái thông qua bơi lội: sáng kiến cứu sinh tại Việt Nam”, do tổ chức Hue Help (Anh) tài trợ. Dự án hướng đến mục tiêu trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho phụ nữ và trẻ em gái, góp phần giảm thiểu tai nạn thương tích trong cộng đồng.

Theo kế hoạch, chương trình được thực hiện dựa trên các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em và tăng cường giáo dục kỹ năng an toàn trong môi trường nước giai đoạn 2025 - 2035. Trọng tâm dự án gồm hai nhóm hoạt động chính: tập huấn kiến thức an toàn trong môi trường nước cho phụ nữ và tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ em gái từ 8 đến 15 tuổi.

Trong giai đoạn từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026, có 4 lớp tập huấn dành cho phụ nữ tại phường Thanh Thủy và xã Quảng Điền, với tổng cộng 200 học viên. Mỗi lớp kéo dài một ngày, cung cấp kiến thức cơ bản về nhận biết nguy cơ, kỹ năng ứng phó và phòng tránh tai nạn đuối nước trong đời sống hằng ngày. Việc tập huấn nhằm giúp phụ nữ, nhóm thường trực tiếp chăm sóc trẻ em, có thêm kỹ năng bảo vệ bản thân và hỗ trợ người xung quanh trong các tình huống khẩn cấp.

Dự kiến, từ tháng 5 đến tháng 7/2026, dự án sẽ tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho 300 trẻ em gái trên địa bàn phường Thanh Thủy và xã Quảng Điền. Các lớp học diễn ra tại Bể bơi Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, bể bơi An Cựu City và một số trường học ở Quảng Điền.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế  sẽ phối hợp với tổ chức Hue Help, UBND các địa phương và nhà trường để lựa chọn địa điểm học, phân bổ giáo viên, bàn giao trang thiết bị dạy bơi và giám sát toàn bộ quá trình triển khai. Công tác bảo vệ trẻ em và theo dõi sức khỏe học sinh được đặt lên hàng đầu với sự phối hợp của giáo viên, nhà trường và nhân viên y tế.

Phạm Phước Châu
 Từ khóa:
quyền trẻ embảo về quyền trẻ embơi lộiphòng tránhđuối nướcphụ nữtrẻ emThanh ThủyQuảng Điền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỗi hội viên phụ nữ là một “đại sứ xanh”

Trên khắp các nẻo đường, từ đường chính đến đường kiệt, chị em hội viên phụ nữ phường Thanh Thủy tay xẻng, tay chổi, thu dọn từng mảng bùn non, gom từng đống rác, nhành cây... chung tay sớm lấy lại vẻ sạch sẽ cho khu dân cư.

Mỗi hội viên phụ nữ là một “đại sứ xanh”
Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, chương trình tập huấn, kết nối tiêu thụ sản phẩm, đến việc hình thành các tổ liên kết, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Điền đã giúp hàng trăm chị em phụ nữ có cơ hội khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp
Vai trò của phụ nữ trong phòng, chống tác hại của thuốc lá

Sáng 24/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Hội LHPN thành phố Huế tổ chức Lễ phát động chiến dịch phát huy vai trò của gia đình trong phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2025 và tập huấn hướng dẫn xây dựng “Gia đình có sức khỏe - không khói thuốc”.

Vai trò của phụ nữ trong phòng, chống tác hại của thuốc lá

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top