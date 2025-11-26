Giảm thiểu tai nạn cho phụ nữ và trẻ em gái thông qua bơi lội

Chương trình hướng đến đối tượng là phụ nữ và trẻ em gái

Đây là hoạt động triển khai theo dự án “Trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái thông qua bơi lội: sáng kiến cứu sinh tại Việt Nam”, do tổ chức Hue Help (Anh) tài trợ. Dự án hướng đến mục tiêu trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho phụ nữ và trẻ em gái, góp phần giảm thiểu tai nạn thương tích trong cộng đồng.

Theo kế hoạch, chương trình được thực hiện dựa trên các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em và tăng cường giáo dục kỹ năng an toàn trong môi trường nước giai đoạn 2025 - 2035. Trọng tâm dự án gồm hai nhóm hoạt động chính: tập huấn kiến thức an toàn trong môi trường nước cho phụ nữ và tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ em gái từ 8 đến 15 tuổi.

Trong giai đoạn từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026, có 4 lớp tập huấn dành cho phụ nữ tại phường Thanh Thủy và xã Quảng Điền, với tổng cộng 200 học viên. Mỗi lớp kéo dài một ngày, cung cấp kiến thức cơ bản về nhận biết nguy cơ, kỹ năng ứng phó và phòng tránh tai nạn đuối nước trong đời sống hằng ngày. Việc tập huấn nhằm giúp phụ nữ, nhóm thường trực tiếp chăm sóc trẻ em, có thêm kỹ năng bảo vệ bản thân và hỗ trợ người xung quanh trong các tình huống khẩn cấp.

Dự kiến, từ tháng 5 đến tháng 7/2026, dự án sẽ tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho 300 trẻ em gái trên địa bàn phường Thanh Thủy và xã Quảng Điền. Các lớp học diễn ra tại Bể bơi Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, bể bơi An Cựu City và một số trường học ở Quảng Điền.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế sẽ phối hợp với tổ chức Hue Help, UBND các địa phương và nhà trường để lựa chọn địa điểm học, phân bổ giáo viên, bàn giao trang thiết bị dạy bơi và giám sát toàn bộ quá trình triển khai. Công tác bảo vệ trẻ em và theo dõi sức khỏe học sinh được đặt lên hàng đầu với sự phối hợp của giáo viên, nhà trường và nhân viên y tế.