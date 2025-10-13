  • Huế ngày nay Online
Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy

HNN.VN - Chiều 18/10, tại Trường THPT Hai Bà Trưng (TP. Huế), Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế phối hợp với Đoàn Luật sư, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế và Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức chương trình “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy, HIV/AIDS năm 2025” thông qua hình thức Phiên tòa giả định với chủ đề “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tham dự có bà Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế; ông Nguyễn Đức Hải, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế; ThS.BS Lý Văn Sơn, Trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Đoàn Luật sư TP.Huế; bà Nguyễn Thị Thuý Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Huế...

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Mở đầu là phần trao 17 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” trị giá 1 triệu đồng/suất từ Quỹ Huỳnh và Phan Foundation dành cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế, nhấn mạnh: “Phiên tòa giả định không chỉ giúp các em tiếp cận kiến thức pháp luật một cách sinh động mà còn hướng đến xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, hình thành ý thức ‘sống và làm việc theo pháp luật’ ngay từ lứa tuổi học sinh”.

Tại chương trình, học sinh được theo dõi toàn bộ quá trình xét xử một vụ án giả định, từ thủ tục phiên tòa, phần xét hỏi, tranh luận đến tuyên án, với sự tham gia diễn xuất của các luật sư và học sinh. Xen kẽ là phần giao lưu hỏi đáp về kiến thức pháp luật, HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, tạo không khí sôi nổi, thu hút người xem. Phiên tòa giả định giúp học sinh hiểu rõ hơn quy định pháp luật, mức án đối với tội phạm ma túy, đồng thời nâng cao ý thức phòng tránh, xây dựng môi trường học tập lành mạnh. 

Hoạt động này là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa các tổ chức xã hội, cơ quan chuyên môn và nhà trường trong công tác tuyên truyền pháp luật, hướng đến mục tiêu “Vì trẻ em – nói không với ma túy”.

Phạm Phước Châu
