Lan tỏa giá trị gia đình qua chương trình “Hạnh phúc cho em”

Chương trình tạo ra một không gian kết nối giữa cha mẹ và con cái

Chương trình tạo ra một không gian kết nối, nơi cha mẹ và con cái có cơ hội lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn trong cuộc sống hiện đại. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa thông điệp về xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nền tảng quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ sôi động do học sinh Trường THCS Phú An biểu diễn, tạo không khí vui tươi, gần gũi. Chuỗi hoạt động tương tác giữa cha mẹ và con cái là điểm nhấn của chương trình. Ở phần “Ba mẹ hiểu con bao nhiêu?”, các cặp gia đình cùng tham gia trả lời những câu hỏi xoay quanh sở thích, suy nghĩ và cảm xúc của con, qua đó giúp hai bên hiểu nhau hơn một cách tự nhiên và chân thành.

Tiếp đó, hoạt động “Sự thấu hiểu: Điều con muốn nói - Điều ba mẹ ước mong” mang lại nhiều cảm xúc khi các em học sinh và phụ huynh cùng viết ra những điều chưa từng nói, từ lời cảm ơn, xin lỗi đến những mong muốn trong gia đình. Nhiều khoảnh khắc xúc động đã diễn ra khi các cặp cha mẹ - con cái trực tiếp chia sẻ và lắng nghe nhau, góp phần xóa bỏ những khoảng cách vô hình trong đời sống thường ngày.

Chương trình cũng tổ chức phần thi “Rung chuông vàng” với nội dung về chủ đề gia đình, tạo không khí hào hứng, đồng thời lồng ghép các thông điệp giáo dục về tình cảm gia đình, kỹ năng sống và sự quan tâm giữa các thành viên.

Kết thúc chương trình, Hội Bảo vệ quyền trẻ em đã trao quà cho 50 gia đình tham gia. Thông qua chương trình, Hội kỳ vọng mỗi gia đình sẽ có thêm những khoảnh khắc gắn kết, từ đó xây dựng môi trường sống yêu thương, an toàn và tôn trọng trẻ em.

Chương trình “Hạnh phúc cho em” không chỉ là một hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc mà còn là dịp để mỗi gia đình nhìn lại, lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn, góp phần nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp trong đời sống gia đình và xã hội.