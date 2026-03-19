Thứ Sáu, 20/03/2026

Lan tỏa giá trị gia đình qua chương trình “Hạnh phúc cho em”

HNN.VN - Sáng 20/3, tại Trường THCS Phú An, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức chương trình truyền thông “Hạnh phúc cho em”, hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Chương trình thu hút sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, Ban Giám hiệu nhà trường, phụ huynh cùng 50 cặp cha mẹ - học sinh.

 Chương trình tạo ra một không gian kết nối giữa cha mẹ và con cái

Chương trình tạo ra một không gian kết nối, nơi cha mẹ và con cái có cơ hội lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn trong cuộc sống hiện đại. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa thông điệp về xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nền tảng quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ sôi động do học sinh Trường THCS Phú An biểu diễn, tạo không khí vui tươi, gần gũi. Chuỗi hoạt động tương tác giữa cha mẹ và con cái là điểm nhấn của chương trình. Ở phần “Ba mẹ hiểu con bao nhiêu?”, các cặp gia đình cùng tham gia trả lời những câu hỏi xoay quanh sở thích, suy nghĩ và cảm xúc của con, qua đó giúp hai bên hiểu nhau hơn một cách tự nhiên và chân thành.

Tiếp đó, hoạt động “Sự thấu hiểu: Điều con muốn nói - Điều ba mẹ ước mong” mang lại nhiều cảm xúc khi các em học sinh và phụ huynh cùng viết ra những điều chưa từng nói, từ lời cảm ơn, xin lỗi đến những mong muốn trong gia đình. Nhiều khoảnh khắc xúc động đã diễn ra khi các cặp cha mẹ - con cái trực tiếp chia sẻ và lắng nghe nhau, góp phần xóa bỏ những khoảng cách vô hình trong đời sống thường ngày.

Chương trình cũng tổ chức phần thi “Rung chuông vàng” với nội dung về chủ đề gia đình, tạo không khí hào hứng, đồng thời lồng ghép các thông điệp giáo dục về tình cảm gia đình, kỹ năng sống và sự quan tâm giữa các thành viên.

Kết thúc chương trình, Hội Bảo vệ quyền trẻ em đã trao quà cho 50 gia đình tham gia. Thông qua chương trình, Hội kỳ vọng mỗi gia đình sẽ có thêm những khoảnh khắc gắn kết, từ đó xây dựng môi trường sống yêu thương, an toàn và tôn trọng trẻ em.

Chương trình “Hạnh phúc cho em” không chỉ là một hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc mà còn là dịp để mỗi gia đình nhìn lại, lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn, góp phần nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp trong đời sống gia đình và xã hội.

Phạm Phước Châu
Thúc đẩy quyền trẻ em và sức khỏe sinh sản vị thành niên

Sáng 19/3, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố phối hợp với UBND phường Mỹ Thượng tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Thúc đẩy các quyền trẻ em, quyền sức khỏe sinh sản của trẻ vị thành niên”. Dự án do Tổ chức Adoptioncentrum (Thụy Điển) tài trợ, hướng đến tăng cường bảo vệ quyền trẻ em và nâng cao nhận thức, kỹ năng liên quan đến sức khỏe sinh sản – tình dục cho trẻ vị thành niên tại địa phương.

Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Nhiệm vụ của Ủy ban là nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em.

Thanh niên Cố đô Huế hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc

Sáng 5/3, thành phố Huế tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026 tại 5 điểm trên địa bàn. Mặc dù thời tiết có mưa phùn và không thuận lợi, song nhờ sự chuẩn bị chu đáo, các điểm giao nhận quân diễn ra trang trọng, nhanh gọn, đúng quy định và bảo đảm an toàn tuyệt đối. 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân của thành phố đã hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



