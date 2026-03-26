Khởi công dự án nhà ở xã hội tại Chân Mây

Lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí UVTV Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Dự án (DA) được xem là một trong những điểm nhấn trong lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của TP. Huế, góp phần từng bước hiện thực hóa chỉ tiêu hoàn thành 3.200 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 theo nghị quyết của Chính phủ.

Trong định hướng phát triển theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và quy hoạch chung đô thị Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đang từng bước trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ và logistics quan trọng của khu vực miền Trung. DA nhà ở xã hội tại Chân Mây được triển khai nhằm góp phần giải bài toán an cư cho người lao động, ổn định nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng đơn vị phát triển dự án

Với quy mô gần 1,9 ha, dự án cung cấp 460 căn hộ, tổng diện tích sàn hơn 51.000 m². Các công trình được thiết kế theo mô hình thấp tầng (dưới 6 tầng), chú trọng không gian sống thông thoáng, phù hợp nhu cầu sinh hoạt thực tế của cư dân. Dự án nằm gần sông Bù Lu, kết nối thuận lợi ra biển Chân Mây, được bao quanh bởi rừng tràm và các dãy núi tự nhiên. Đây được xem là yếu tố góp phần nâng cao chất lượng sống, hướng đến sự hài hòa giữa phát triển đô thị và bảo tồn cảnh quan.

DA do Công ty CP Kim Long Motor Huế tham gia đầu tư, Công ty CP Bất động sản FUTA Land phát triển; dự kiến triển khai từ quý II/2026 và hoàn thành vào quý II/2027.

Bà Trần Thị Hoa Xim, Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản FUTA Land cho biết, DA là bước khởi đầu cho định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà ở xã hội, với mục tiêu mang lại môi trường sống được quy hoạch bài bản, đảm bảo chất lượng và bền vững.

Phối cảnh dự án

Phát biểu tại buổi lễ, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh cho rằng, DA không chỉ giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động và người dân tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, mà còn góp phần ổn định đời sống, thu hút nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị theo quy hoạch.

“Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, thành phố đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, an toàn; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai”, đồng chí Hoàng Hải Minh nhấn mạnh.