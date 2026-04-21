Phản hồi: Rà soát, tham mưu chấm dứt Dự án Nhà máy xi măng Nam Đông

HNN - Trước những phản ánh của Huế ngày nay (số 388, ra ngày 6/4/2026) và kiến nghị kéo dài của người dân liên quan đến Dự án Nhà máy xi măng Nam Đông tại xã Long Quảng, các cơ quan chức năng thành phố Huế cho biết đang tiến hành rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý, quá trình triển khai và sẽ tham mưu UBND thành phố chấm dứt dự án theo đúng quy định pháp luật.

Nhiều diện tích trong khuôn viên trụ sở chính nhà máy hoang tàn, cỏ mọc um tùm 

Theo Sở Tài chính, Dự án Nhà máy xi măng Nam Đông được cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008, khởi công vào quý IV/2008 và dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động vào tháng 1/2011.

Quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 485/TTg-KTN ngày 3/4/2013 về việc rà soát, điều chỉnh tiến độ các dự án xi măng theo quy hoạch, dự án này được giãn tiến độ sang giai đoạn sau năm 2015, dẫn đến việc tạm dừng triển khai trên thực địa.

Đến năm 2019, UBND tỉnh (nay là thành phố Huế) đã có tờ trình đề nghị tiếp tục thực hiện dự án. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông báo Kết luận số 212/TB-VPCP ngày 18/6/2019, yêu cầu rà soát tiến độ, đồng thời lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, công nghệ và đảm bảo các điều kiện về môi trường nếu tiếp tục triển khai.

Theo Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 4/3/2021 của Thanh tra Chính phủ, Dự án Nhà máy xi măng Nam Đông nằm trong danh mục 29 dự án đầu tư ngoài ngân sách cần rà soát để chấm dứt hoạt động. Các ý kiến chỉ đạo sau đó của Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ cũng thống nhất quan điểm này.

Trong giai đoạn 2021 - 2023, địa phương đã nhiều lần báo cáo, giải trình để xin ý kiến về khả năng tái triển khai dự án. Tuy nhiên, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, dự án vẫn thuộc diện phải xử lý theo hướng thu hồi, chấm dứt hoạt động.

Thực hiện chỉ đạo này, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) đã nhiều lần có văn bản gửi nhà đầu tư, yêu cầu thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án. Đồng thời, các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, rà soát để hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ việc xử lý dứt điểm.

Theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/3/2026), dự án đầu tư sẽ bị chấm dứt hoạt động nếu sau 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ mà nhà đầu tư không hoàn thành mục tiêu hoạt động và không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ. Đối chiếu với quy định này, Dự án Nhà máy xi măng Nam Đông đã quá thời hạn nhiều năm (kết thúc tiến độ từ quý I năm 2016) nhưng vẫn không triển khai, không đủ điều kiện tiếp tục thực hiện.

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính đang tiến hành rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND thành phố Huế ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án theo đúng quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo phù hợp với các kết luận, chỉ đạo của các cơ quan trung ương.

Việc xử lý dứt điểm dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng “dự án treo” kéo dài gần 20 năm, tránh lãng phí tài nguyên đất đai, đồng thời tạo điều kiện để địa phương nghiên cứu phương án sử dụng hiệu quả quỹ đất trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân trên địa bàn.

Dự án Nhà máy xi măng Nam Đông do Công ty CP Đầu tư xi măng Nam Đông - Việt Song Long làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư 4.437,8 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích hơn 40ha. Nhà máy được thiết kế với công suất 5.000 tấn clinker/ngày, tương đương sản lượng khoảng 1,8 triệu tấn xi măng mỗi năm. Dự án được khởi công vào năm 2009, theo kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào năm 2011.

 

Bài, ảnh: THÁI BÌNH
