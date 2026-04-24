Thành phố Huế sẽ có thêm 1.975 căn hộ nhà ở xã hội được đầu tư

HNN.VN - UBND thành phố vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu XH1 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương.

 Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu XH1 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương

Theo đó, dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu XH1 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương sẽ được Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Phương Đông (đại diện liên danh Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Phương Đông - Công ty CP Đầu tư An Phú Land) thực hiện đầu tư. Khu đất ký hiệu XH1 thuộc Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, thuộc địa bàn phường Thanh Thủy, thành phố Huế.

Theo ranh giới thực hiện dự án, phía Đông Bắc dự án giáp đường Nguyễn Công Duẩn; phía Đông Nam giáp đường Lưu Nhân Chú; phía Tây Nam giáp đường Nguyễn Đức Tâm; phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch lộ giới 18,5m và dự án Bệnh viện Quốc tế của TTH Group.

Dự án được đầu tư trên diện tích sử dụng đất khoảng 38.081m2. Tổng diện tích xây dựng tối đa khoảng 13.328m2, tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 181.042m2 với khoảng 1.975 căn hộ. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 2.073 tỷ đồng chưa bao gồm tiền sử dụng đất.

Dự kiến, dự án sẽ khởi công xây dựng vào quý III/2026 và hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động vào quý III/2030. Tiến độ xây dựng hoàn thành đưa công trình vào hoạt động và khai thác vận hành không quá 48 tháng kể từ ngày được cấp phép xây dựng lần đầu, hoàn thành chậm nhất vào quý III/2030.

Dự án khi đi vào vận hành sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển nhà ở thành phố Huế đến năm 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Huế giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) phê duyệt, đồng thời, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025 - 2030 của Chính phủ giao.

Hoàng Anh
Phân tích, dự báo thông tin thống kê kịp thời, chính xác

Sáng 24/4, Thống kê thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành thống kê. Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Trung Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thống kê; về phía thành phố có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn; TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang.

Thắm tình hữu nghị Huế - Savannakhet

Kết thúc chuyến thăm, làm việc tại các tỉnh của nước CHDCND Lào, chiều 12/4, Đoàn công tác thành phố Huế do đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và chúc Tết cổ truyền Bunpimay 2026 tại tỉnh Savannakhet.

Tân Chủ tịch HĐND thành phố Huế Phạm Đức Tiến: Đổi mới thực chất, hành động đến cùng vì lợi ích Nhân dân

Trong bối cảnh thành phố Huế bước vào giai đoạn phát triển mới, vai trò của cơ quan dân cử tiếp tục được đặt ra với những kỳ vọng cao hơn từ cử tri. Trên cương vị tân Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí Phạm Đức Tiến đã chia sẻ về những ưu tiên hành động, định hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc của đô thị di sản.

Khởi công dự án nhà ở xã hội tại Chân Mây

Sáng 26/3, tại xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế), Công ty CP Bất động sản FUTA Land tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội tại Chân Mây (thuộc Khu đô thị Chân Mây, vị trí số 8). Sự kiện diễn ra nhân dịp chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Huế (26/3/1975 - 26/3/2026).

