Thành phố Huế sẽ có thêm 1.975 căn hộ nhà ở xã hội được đầu tư

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu XH1 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương

Theo đó, dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu XH1 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương sẽ được Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Phương Đông (đại diện liên danh Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Phương Đông - Công ty CP Đầu tư An Phú Land) thực hiện đầu tư. Khu đất ký hiệu XH1 thuộc Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, thuộc địa bàn phường Thanh Thủy, thành phố Huế.

Theo ranh giới thực hiện dự án, phía Đông Bắc dự án giáp đường Nguyễn Công Duẩn; phía Đông Nam giáp đường Lưu Nhân Chú; phía Tây Nam giáp đường Nguyễn Đức Tâm; phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch lộ giới 18,5m và dự án Bệnh viện Quốc tế của TTH Group.

Dự án được đầu tư trên diện tích sử dụng đất khoảng 38.081m2. Tổng diện tích xây dựng tối đa khoảng 13.328m2, tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 181.042m2 với khoảng 1.975 căn hộ. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 2.073 tỷ đồng chưa bao gồm tiền sử dụng đất.

Dự kiến, dự án sẽ khởi công xây dựng vào quý III/2026 và hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động vào quý III/2030. Tiến độ xây dựng hoàn thành đưa công trình vào hoạt động và khai thác vận hành không quá 48 tháng kể từ ngày được cấp phép xây dựng lần đầu, hoàn thành chậm nhất vào quý III/2030.

Dự án khi đi vào vận hành sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển nhà ở thành phố Huế đến năm 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Huế giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) phê duyệt, đồng thời, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025 - 2030 của Chính phủ giao.