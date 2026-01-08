Không dễ mua… nhà ở xã hội - Bài 1: Nguồn cung hạn chế, thủ tục rườm rà

Khách hàng bốc thăm chọn vị trí căn hộ NOXH tại DA Khu đô thị Eco Garden (phường Thủy Vân, TP. Huế)

Phát triển NOXH giúp người thu nhập thấp, các đối tượng chính sách… có nơi an cư, lạc nghiệp là chính sách đúng đắn của Chính phủ nhằm đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội và đô thị hóa bền vững. Tuy nhiên, dù có nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng người dân mua NOXH vẫn khó tiếp cận, bởi nguồn cung hạn chế và các thủ tục xác nhận còn khó khăn cho đối tượng mua nhà.

Cầu vượt cung

Hiện nay, trên địa bàn thành phố, các chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ DA NOXH, dự kiến cung ứng hơn 2.000 căn hộ ra thị trường vào năm 2026.

Điển hình, DA NOXH tại Khu đô thị Eco Garden được đầu tư xây dựng trên 2 lô đất ký hiệu OXH1 và OXH2 với tổng diện tích 3,5ha, tổng lượng căn hộ cung cấp ra thị trường khoảng hơn 1.400 căn hộ. Trong đó, Khu NOXH chung cư cao tầng OXH1 WEST SKY có diện tích khoảng 1,49ha, được đầu tư xây dựng 4 tòa chung cư cao tầng (W1, W2, W3, W4), gồm 1 tầng hầm và 15 tầng nổi, với tổng số 723 căn hộ. DA động thổ từ ngày 17/7/2023, đến nay, đã bàn giao 2 tòa W2, 3 với gần 400 căn hộ và dự kiến bàn giao 2 tòa W1, W4 lần lượt vào quý III, quý IV/2026.

Trong năm 2025, đại diện Liên danh Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital đã tổ chức 3 đợt bốc thăm (vào các đợt tháng 5, tháng 8 và tháng 11) chọn vị trí căn hộ NOXH tại DA NOXH Khu đô thị Eco Garden. Việc bốc thăm mua NOXH được thực hiện khi số lượng người muốn mua cao hơn số căn hộ được mở bán. Theo đó, tổng 3 đợt doanh nghiệp mở bán có 677 khách hàng tiến hành bốc thăm mua 144 căn hộ NOXH. Điều đó cho thấy, nhu cầu về NOXH hiện nay rất lớn.

Chị H.P.Q.G, một khách hàng đang có nhu cầu mua NOXH ở Khu đô thị Eco Garden cho biết: Nhìn qua các đợt bốc thăm cho thấy, tỷ lệ “chọi” khá cao nên khả năng sở hữu được NOXH rất thấp. Gia đình tôi đã làm hồ sơ nộp tiền cọc, bốc thăm nhưng vẫn chưa trúng được căn hộ nào. Số căn hộ ít trong khi nhu cầu của khách hàng cao nên để mua được NOXH không dễ. Dự kiến đợt bốc thăm tiếp theo diễn ra vào tháng 4/2026, gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia và hy vọng sẽ bốc trúng căn hộ để sớm có nhà ở, chị G. hy vọng.

Bên cạnh đó, do các quy định về việc xác nhận thu nhập cho người mua NOXH còn vướng mắc, chồng chéo nên nhiều người có nhu cầu thật sự vẫn chưa mua được NOXH. Chị L.T.N, trú phường Vỹ Dạ, TP. Huế là lao động tự do trên địa bàn phường. Trong năm 2025, nhiều DA NOXH ở địa phương thông báo mở bán, trong đó có DA NOXH tại Khu đô thị Eco Garden (Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2). Sau khi nắm thông tin, tháng 11/2025, chị N. nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ gồm xác minh đối tượng, tình trạng nhà đất để được mua NOXH. Tuy nhiên, đến phần xác minh thu nhập, chị N. gặp khó khi chính quyền địa phương từ chối thực hiện.

“Theo quy định trước đây, người lao động tự do không có hợp đồng lao động nếu muốn mua NOXH phải xin xác nhận về đối tượng đủ điều kiện về thu nhập do UBND cấp xã tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Sau tháng 10/2025, việc này được giao về cơ quan công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú xử lý. Tuy nhiên, hiện tôi là lao động tự do, không có hợp đồng lao động nên khi đến công an phường sở tại xin xác nhận thì phía công an thông báo là chưa được hướng dẫn. Do đó, đến nay việc hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện mua NOXH của tôi vẫn còn dang dở”, chị N.cho hay.

Chờ hướng dẫn

Ông Lê Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital cho biết, dù có nhiều chính sách hỗ trợ nhưng người mua NOXH vẫn khó tiếp cận, bởi nguồn cung hạn chế, do phần lớn quỹ đất xây dựng trong các khu trung tâm không còn nên NOXH thường được quy hoạch ở vùng ngoại ô, xa trung tâm. Các tiêu chuẩn mua NOXH còn khắt khe, quá trình xét duyệt hồ sơ phức tạp, đặc biệt là việc xác minh thu nhập còn nhiều bất cập. Việc tiếp cận nguồn vốn vay cũng khó khăn, bởi lãi suất vay cao và thời gian vay ngắn. Do vậy, nhà đầu tư mong muốn các bộ, ngành, thành phố tiếp tục nghiên cứu ban hành thêm nhiều chính sách ưu đãi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận mua và đầu tư phân khúc NOXH.

Nhiều khu NOXH đã xây dựng hoàn thành tại DA NOXH tại Khu đô thị Eco Garden

Theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 của Chính phủ, trường hợp đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở trong trường hợp không có hợp đồng lao động (lao động tự do) phải được cơ quan công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú, nơi ở hiện tại xác nhận điều kiện về thu nhập theo quy định. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất theo báo cáo của công an cấp xã là chưa có hướng dẫn cụ thể của ngành để triển khai thực hiện và các thông tin liên quan đến thu nhập chưa được thể hiện đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, đơn vị đã có Công văn số 6515/SXD-QLN&TTBĐS ngày 19/12/2025 báo cáo UBND thành phố về việc xác nhận cho đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về NOXH. Theo đó, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo công an các xã, phường nghiên cứu, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở và hướng dẫn của Sở Xây dựng đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của sở, để thực hiện việc xác nhận đối tượng là người thu nhập thấp tại khu vực đô thị không có hợp đồng lao động khi nhận được yêu cầu.

Theo Sở Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2025 về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua bán, cho thuê NOXH. Trong đó, giao Bộ Công an chỉ đạo công an cấp xã căn cứ thông tin cơ sở dữ liệu về dân cư, thực hiện xác nhận điều kiện thu nhập cho đối tượng người thu nhập thấp khu vực đô thị không có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Gần đây, thực hiện nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển NOXH, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thêm nguồn cung NOXH, UBND thành phố đã phân công các cơ quan, đơn vị liên quan làm bên mời thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư đối với 3 dự án NOXH trên địa bàn. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, lập thông tin DA được xác định để đầu tư xây dựng NOXH, trình UBND thành phố xem xét, quyết định công bố thông tin DA và công khai theo quy định. Bên cạnh đó, một số dự án NOXH độc lập và NOXH thuộc quỹ đất 20% dự án nhà ở thương mại đang được các chủ đầu tư tích cực triển khai nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Dù vậy, theo người có nhu cầu mua NOXH, trước mắt nguồn cung về NOXH vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Đó là chưa nói việc tiếp cận các gói vay ưu đãi để mua NOXH cũng không dễ khiến người thu nhập thấp khó an cư.

(còn nữa)