Bàn giao nhà “Mảnh ghép nhà yêu thương” ở xã Khe Tre

Bàn giao nhà nhân đạo chương trình "Mảnh ghép nhà yêu thương" tại xã Khe Tre

Trong đợt mưa lũ lớn cuối năm 2025 vừa qua, ngôi nhà của ông Trần Văn Viến, trú tại thôn Xuân Phú, xã Khe Tre, ở ngay bên cạnh con suối đã bị sập đổ, hư hại hoàn toàn. Chương trình “Mảnh ghép Nhà yêu thương” đã triển khai vận động những “mảnh ghép” để xây dựng căn nhà mới ở thôn 1, xã Khe Tre khang trang, vững chãi, tạo điều kiện giúp gia đình ông được an cư lạc nghiệp, kịp thời có nhà mới đón Tết ấm áp, yên vui.

“Mảnh ghép nhà yêu thương” do Hội Chữ thập đỏ thành phố phát động từ tháng 8/2024, là một phần trong phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Mỗi “mảnh ghép” giá trị 100.000 đồng, mỗi căn nhà cần 700 mảnh ghép, tương đương 70 triệu đồng.

Đến nay, Thành hội đã huy động được 3.500 mảnh ghép, tương đương 350 triệu đồng và đã xây dựng 5 căn nhà kiên cố cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình có nhà bị xiêu vẹo, dột nát hoặc hư hỏng do bão lũ.

Ông Hoàng Vĩnh Phú, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố cho biết: Thành hội sẽ tiếp tục triển khai chương trình “Mảnh ghép nhà yêu thương” song song với hoạt động khảo sát, tìm đến những hộ gia đình khó khăn có nhà ở hư hại nặng để hỗ trợ xây dựng nhà mới. Đồng thời kêu gọi những tấm lòng nhân ái cùng chung tay xây nhà và lan toả tinh thần “tương thân tương ái”.