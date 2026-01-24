  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 29/01/2026 15:09

Bàn giao nhà “Mảnh ghép nhà yêu thương” ở xã Khe Tre

HNN.VN - Sáng 29/1, Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với chính quyền xã Khe Tre và các nhà hảo tâm tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà nhân đạo chương trình “Mảnh ghép nhà yêu thương” cho hộ gia đình ở địa phương.
Bàn giao nhà nhân đạo chương trình "Mảnh ghép nhà yêu thương" tại xã Khe Tre 

Trong đợt mưa lũ lớn cuối năm 2025 vừa qua, ngôi nhà của ông Trần Văn Viến, trú tại thôn Xuân Phú, xã Khe Tre, ở ngay bên cạnh con suối đã bị sập đổ, hư hại hoàn toàn. Chương trình “Mảnh ghép Nhà yêu thương” đã triển khai vận động những “mảnh ghép” để xây dựng căn nhà mới ở thôn 1, xã Khe Tre khang trang, vững chãi, tạo điều kiện giúp gia đình ông được an cư lạc nghiệp, kịp thời có nhà mới đón Tết ấm áp, yên vui.

“Mảnh ghép nhà yêu thương” do Hội Chữ thập đỏ thành phố phát động từ tháng 8/2024, là một phần trong phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Mỗi “mảnh ghép” giá trị 100.000 đồng, mỗi căn nhà cần 700 mảnh ghép, tương đương 70 triệu đồng.

Đến nay, Thành hội đã huy động được 3.500 mảnh ghép, tương đương 350 triệu đồng và đã xây dựng 5 căn nhà kiên cố cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình có nhà bị xiêu vẹo, dột nát hoặc hư hỏng do bão lũ.

Ông Hoàng Vĩnh Phú, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố cho biết: Thành hội sẽ tiếp tục triển khai chương trình “Mảnh ghép nhà yêu thương” song song với hoạt động khảo sát, tìm đến những hộ gia đình khó khăn có nhà ở hư hại nặng để hỗ trợ xây dựng nhà mới. Đồng thời kêu gọi những tấm lòng nhân ái cùng chung tay xây nhà và lan toả tinh thần “tương thân tương ái”.

Tin, ảnh: Phước Ly
 Từ khóa:
Hội Chữ thập đỏmảnh ghép nhà yêu thươngbàn giaonhà nhân đạoxã Khe Tre
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấm áp “Chợ Tết Nhân ái” tại xã Chân Mây - Lăng Cô

Sáng 24/1, Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Chân Mây - Lăng Cô và đơn vị tài trợ chính là Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken tổ chức lễ khai mạc “Chợ Tết Nhân ái - Xuân Bính Ngọ 2026” và trao tặng 300 suất quà tết cho người dân khó khăn trên địa bàn xã.

Ấm áp “Chợ Tết Nhân ái” tại xã Chân Mây - Lăng Cô
Trao 600 suất quà tết cho người dân các xã Phú Lộc, Vinh Lộc

Sáng 23/1, Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã: Phú Lộc, Vinh Lộc tổ chức chương trình trao tặng quà tết xuân Bính Ngọ 2026 cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nặng bởi thiên tai trong năm 2025 trên địa bàn xã Phú Lộc và Vinh Lộc. Chương trình được thực hiện từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup.

Trao 600 suất quà tết cho người dân các xã Phú Lộc, Vinh Lộc
Bàn giao Trạm Y tế xã, phường về UBND cấp xã quản lý

Chiều 15/12, Sở Y tế TP. Huế tổ chức Hội nghị bàn giao nguyên trạng các Trạm Y tế (TYT) xã, phường từ các Trung tâm Y tế (TTYT) về UBND cấp xã quản lý. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm thực hiện các quyết định của UBND thành phố về kiện toàn mô hình tổ chức y tế cơ sở, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Bàn giao Trạm Y tế xã, phường về UBND cấp xã quản lý

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top