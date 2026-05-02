Vật Huế vượt chỉ tiêu dù bất lợi lớn về lực lượng

Tuyển vật Huế có pha bứt phá ấn tượng dù gặp nhiều bất lợi về lực lượng

Diễn ra từ ngày 2/5, tuyển vật TP. Huế góp mặt hơn 20 VĐV, tranh tài nội dung tự do (nam, nữ) cùng chỉ tiêu giành 2-3 HCV và không đặt mục tiêu cạnh tranh vị trí toàn đoàn.

Lý do, khác với mọi năm, giải năm nay bổ sung thêm nội dung giành cho các VĐV trẻ (16-17 tuổi) do đã giải tán giải vô địch các lứa tuổi trẻ.

Đây là một bất lợi lớn đối với đơn vị chủ nhà khi lứa VĐV trẻ của tuyển vât Huế đủ điều kiện dự tranh ở thời điểm này hầu như không có, khiến khả năng cạnh tranh vị thứ toàn đoàn của thầy trò HVL Đinh Văn Kiên không khả thi.

Dẫu vậy, qua 1 tuần tranh tài, với phong độ xuất sắc, tuyển vật Huế đã giành 7 HCV, 7HCB, 16HCĐ, trong đó, 7 HCV thuộc về các VĐV: Mỹ Hạnh (62kg), Mỹ Linh (53kg), Mỹ Trang (57kg), Ngọc Trinh (72kg), Minh Ý (60kg), Viết Phú (55kg) và Ngọc Trâm (43kg).

Với thành tích trên, tuyển vật Huế xuất sắc vượt qua 2 đối thủ nặng ký là Bắc Ninh (4 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ), Thanh Hóa (3 HCV, 2 HCB) để vươn lên đứng Nhất toàn đoàn nội dung tự do nữ và thứ Ba toàn đoàn nội dung tự do nam, xếp sau Quân đội (9 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ) và Hà Nội (4 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ).

Giải vô địch các CLB vật tự do, vật cổ điển Quốc gia 2026 quy tụ gần 350 VĐV nam, nữ của 18 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, gồm: Thanh Hóa, Ninh Bình, Công an Nhân dân, Quân đội, Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh - KV2, Quảng Trị, Hải Phòng, Hà Nội, Cà Mau, Hưng Yên, Lâm Đồng, Tây Ninh, Thái Nguyên nam, Thái Nguyên nữ, Bắc Ninh 1, Bắc Ninh 2, Lào Cai và TP. Huế, tranh tài 33 bộ huy chương, trong đó 22 bộ huy chương nội dung tự do, 11 bộ huy chương nội dung cổ điển.