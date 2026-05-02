  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Vật Huế vượt chỉ tiêu dù bất lợi lớn về lực lượng

ClockThứ Sáu, 08/05/2026 12:43
HNN.VN - Giải vô địch các câu lạc bộ (CLB) vật tự do, vật cổ điển Quốc gia năm 2026 vừa khép lại vào trưa 8/5 tại TP. Huế. Tại giải, đơn vị chủ nhà đã có pha bứt phá ấn tượng trên bảng tổng sắp nội dung vật tự do.

Vật Huế lần đầu giành huy chương tại Đại hội Thể thao bãi biển châu ÁGần 350 đô vật xuất sắc toàn quốc tranh tài tại Huế

Tuyển vật Huế có pha bứt phá ấn tượng dù gặp nhiều bất lợi về lực lượng 

Diễn ra từ ngày 2/5, tuyển vật TP. Huế góp mặt hơn 20 VĐV, tranh tài nội dung tự do (nam, nữ) cùng chỉ tiêu giành 2-3 HCV và không đặt mục tiêu cạnh tranh vị trí toàn đoàn.

Lý do, khác với mọi năm, giải năm nay bổ sung thêm nội dung giành cho các VĐV trẻ (16-17 tuổi) do đã giải tán giải vô địch các lứa tuổi trẻ.

Đây là một bất lợi lớn đối với đơn vị chủ nhà khi lứa VĐV trẻ của tuyển vât Huế đủ điều kiện dự tranh ở thời điểm này hầu như không có, khiến khả năng cạnh tranh vị thứ toàn đoàn của thầy trò HVL Đinh Văn Kiên không khả thi.

Dẫu vậy, qua 1 tuần tranh tài, với phong độ xuất sắc, tuyển vật Huế đã giành 7 HCV, 7HCB, 16HCĐ, trong đó, 7 HCV thuộc về các VĐV: Mỹ Hạnh (62kg), Mỹ Linh (53kg), Mỹ Trang (57kg), Ngọc Trinh (72kg), Minh Ý (60kg), Viết Phú (55kg) và Ngọc Trâm (43kg).

Với thành tích trên, tuyển vật Huế xuất sắc vượt qua 2 đối thủ nặng ký là Bắc Ninh (4 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ), Thanh Hóa (3 HCV, 2 HCB) để vươn lên đứng Nhất toàn đoàn nội dung tự do nữ và thứ Ba toàn đoàn nội dung tự do nam, xếp sau Quân đội (9 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ) và Hà Nội (4 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ).

Giải vô địch các CLB vật tự do, vật cổ điển Quốc gia 2026 quy tụ gần 350 VĐV nam, nữ của 18 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, gồm: Thanh Hóa, Ninh Bình, Công an Nhân dân, Quân đội, Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh - KV2, Quảng Trị, Hải Phòng, Hà Nội, Cà Mau, Hưng Yên, Lâm Đồng, Tây Ninh, Thái Nguyên nam, Thái Nguyên nữ, Bắc Ninh 1, Bắc Ninh 2, Lào Cai và TP. Huế, tranh tài 33 bộ huy chương, trong đó 22 bộ huy chương nội dung tự do, 11 bộ huy chương nội dung cổ điển.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: vật huếVĐVvật tự dovật cổ điển
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 350 đô vật xuất sắc toàn quốc tranh tài tại Huế

Giải vô địch các câu lạc bộ (CLB) vật tự do, vật cổ điển Quốc gia năm 2026 khai mạc sáng 2/5 tại Quảng trường đối diện Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế. Dịp này, các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) xuất sắc đã được Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý.

Gần 350 đô vật xuất sắc toàn quốc tranh tài tại Huế
Giải hạng Nhì Quốc gia 2026: CLB Bóng đá Huế - Trẻ Phù Đổng
Cơ hội sửa sai

Chuyến đón tiếp Trẻ Phù Đổng của CLB Bóng đá Huế diễn ra vào 15h30 chiều nay (14/4) trên sân Tự Do. Ngoài vấn đề điểm số, đây còn là cơ hội để thầy trò HLV Lê Chí Nguyện lấy lại niềm tin từ người hâm mộ sau trận hòa 1-1 đáng tiếc trước Trẻ Hà Nội ở vòng đấu trước.

Cơ hội sửa sai

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top