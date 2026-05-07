Kiểm tra, rà soát tiến độ dự án tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn kết luận tại buổi làm việc

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp TP.Huế, Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đang là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của thành phố, giữ vai trò động lực trong phát triển công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch và đô thị ven biển.

Đến nay, khu kinh tế này đã thu hút nhiều DA trong và ngoài nước, trong đó nhiều DA đi vào hoạt động ổn định, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và mở rộng không gian công nghiệp cho Huế.

Thông tin tại buổi làm việc cho thấy, nhiều DA đang được các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng, kho bãi và các hạng mục phụ trợ. Một số DA công nghiệp, cảng biển, logistics và nhà ở công nhân đã bắt đầu hình thành hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ gắn với đô thị cảng Chân Mây.

Tuy nhiên, nhiều khó khăn vẫn đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai DA. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng tại một số khu vực còn chậm; hạ tầng giao thông, chiếu sáng và các công trình phụ trợ trên các tuyến đường quan trọng như tây cảng Chân Mây, tuyến ven biển Cảnh Dương vẫn cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ.

Tại buổi làm việc, nhiều doanh nghiệp cũng kiến nghị thành phố sớm có thêm cơ chế hỗ trợ phù hợp để thúc đẩy đầu tư, đồng thời quan tâm giải bài toán thiếu hụt lao động đang ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng sản xuất.

Lãnh đạo doanh nghiệp nêu ý kiến tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn khẳng định thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, lắng nghe thực chất các khó khăn phát sinh để kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai đúng tiến độ.

Đồng chí Hà Văn Tuấn yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố tiếp tục theo dõi sát tiến độ từng DA chủ động phối hợp với nhà đầu tư để xử lý các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. Các sở, ngành và địa phương liên quan được yêu cầu tăng cường phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Đối với các doanh nghiệp, lãnh đạo TP. Huế đề nghị tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đã cam kết; đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, an toàn lao động và chăm lo điều kiện sinh hoạt cho công nhân. Đồng chí Hà Văn Tuấn cũng lưu ý việc rà soát hệ thống thoát nước tại các khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng trong Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô để có giải pháp xử lý đồng bộ trước mùa mưa, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Về nguồn lao động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn giao Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp để rà soát nhu cầu sử dụng lao động theo từng ngành nghề, từng giai đoạn. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch kết nối đào tạo, tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền, tư vấn việc làm, tạo điều kiện để người lao động địa phương tiếp cận các cơ hội việc làm ổn định.