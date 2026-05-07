  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 07/05/2026 17:49

Kiểm tra, rà soát tiến độ dự án tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

HNN.VN - Chiều 7/5, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn đã có buổi làm việc với các nhà đầu tư tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nhằm rà soát tiến độ triển khai các dự án (DA) công nghiệp, logistics, cảng biển và hạ tầng dịch vụ trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra thuyền rồng sông Hương, bảo đảm an toàn du khách dịp lễLãnh đạo thành phố kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc tại Khu công nghiệp Tứ HạĐẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm Chủ động hoàn tất các điều kiện phục vụ ngày bầu cửKiểm dịch tàu du lịch quốc tế Adora Mediterranea cập Cảng Chân MâyThủ tướng: Tốc độ triển khai đường sắt đô thị thời gian tới phải gấp hàng chục lần những năm qua

TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn kết luận tại buổi làm việc 

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp TP.Huế, Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đang là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của thành phố, giữ vai trò động lực trong phát triển công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch và đô thị ven biển.

Đến nay, khu kinh tế này đã thu hút nhiều DA trong và ngoài nước, trong đó nhiều DA đi vào hoạt động ổn định, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và mở rộng không gian công nghiệp cho Huế.

Thông tin tại buổi làm việc cho thấy, nhiều DA đang được các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng, kho bãi và các hạng mục phụ trợ. Một số DA công nghiệp, cảng biển, logistics và nhà ở công nhân đã bắt đầu hình thành hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ gắn với đô thị cảng Chân Mây.

Tuy nhiên, nhiều khó khăn vẫn đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai DA. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng tại một số khu vực còn chậm; hạ tầng giao thông, chiếu sáng và các công trình phụ trợ trên các tuyến đường quan trọng như tây cảng Chân Mây, tuyến ven biển Cảnh Dương vẫn cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ.

Tại buổi làm việc, nhiều doanh nghiệp cũng kiến nghị thành phố sớm có thêm cơ chế hỗ trợ phù hợp để thúc đẩy đầu tư, đồng thời quan tâm giải bài toán thiếu hụt lao động đang ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng sản xuất.

Lãnh đạo doanh nghiệp nêu ý kiến tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn khẳng định thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, lắng nghe thực chất các khó khăn phát sinh để kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai đúng tiến độ.

Đồng chí Hà Văn Tuấn yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố tiếp tục theo dõi sát tiến độ từng DA chủ động phối hợp với nhà đầu tư để xử lý các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. Các sở, ngành và địa phương liên quan được yêu cầu tăng cường phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Đối với các doanh nghiệp, lãnh đạo TP. Huế đề nghị tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đã cam kết; đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, an toàn lao động và chăm lo điều kiện sinh hoạt cho công nhân. Đồng chí Hà Văn Tuấn cũng lưu ý việc rà soát hệ thống thoát nước tại các khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng trong Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô để có giải pháp xử lý đồng bộ trước mùa mưa, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Về nguồn lao động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn giao Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp để rà soát nhu cầu sử dụng lao động theo từng ngành nghề, từng giai đoạn. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch kết nối đào tạo, tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền, tư vấn việc làm, tạo điều kiện để người lao động địa phương tiếp cận các cơ hội việc làm ổn định.

Lê Thọ
 Từ khóa:
kiểm tradự ánkhu kinh tếchân mây - lăng côtiến độ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thay thế cây xanh bị chết tại Khu tái định cư B5

Trước tình trạng cây xanh bị chết hàng loạt, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 1 yêu cầu nhà thầu thi công phải hoàn thành thay thế cây xanh bị chết tại Khu tái định cư B5 (phường Thuận An, TP. Huế) trước ngày 15/5.

Thay thế cây xanh bị chết tại Khu tái định cư B5
Kiểm tra, xử lý các bãi tập kết cát sỏi trái phép

Sau khi Huế ngày nay ngày 16/4 có bài viết: “Hàng loạt bãi tập kết cát trái phép giữa thành phố”, phản ánh ngay cạnh khu dân cư các phường An Cựu, Thanh Thủy, Thủy Xuân nhiều bãi tập kết cát “mọc” lên, tồn tại nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm, các địa phương đã vào cuộc, tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số bãi cát hoạt động, bất chấp “lệnh cấm” của địa phương.

Kiểm tra, xử lý các bãi tập kết cát sỏi trái phép
Quyết liệt xử lý các dự án chậm tiến độ

Ngày 5/5, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị (Ban QLDA) về xử lý các DA chậm tiến độ. Cùng tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quyết liệt xử lý các dự án chậm tiến độ
Phản hồi: Rà soát, tham mưu chấm dứt Dự án Nhà máy xi măng Nam Đông

Trước những phản ánh của Huế ngày nay (số 388, ra ngày 6/4/2026) và kiến nghị kéo dài của người dân liên quan đến Dự án Nhà máy xi măng Nam Đông tại xã Long Quảng, các cơ quan chức năng thành phố Huế cho biết đang tiến hành rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý, quá trình triển khai và sẽ tham mưu UBND thành phố chấm dứt dự án theo đúng quy định pháp luật.

Phản hồi Rà soát, tham mưu chấm dứt Dự án Nhà máy xi măng Nam Đông
Kiểm tra, giám sát nghiêm minh, tạo động lực thúc đẩy phát triển

Chiều 24/4, UBKT Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy dự và kết luận tại hội nghị.

Kiểm tra, giám sát nghiêm minh, tạo động lực thúc đẩy phát triển

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top