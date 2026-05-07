Sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 49

Phương tiện tải trọng lớn lưu thông trên đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 49 qua địa bàn các xã A Lưới

Hạ tầng chưa đảm bảo

Với chiều dài hơn 90km, QL 49 là tuyến đường ngang huyết mạch thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào, nối các xã vùng miền núi A Lưới về đồng bằng. Song, QL 49 đoạn từ QL 1 đến Bốt Đỏ thuộc các xã vùng A Lưới có gần 100 vị trí đường cong, có bề rộng làn đường và bán kính cong không đảm bảo cho các xe tải trọng lớn lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, sau khi sáp nhập, xã A Lưới 1 trải dài theo tuyến đường Hồ Chí Minh với nhiều cơ sở hành chính, trường học và người dân sống dọc hai bên tuyến QL 49. Mới đây, xã đã đề xuất lãnh đạo thành phố, các sở, ngành sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hồ Chí Minh và QL 49 qua địa bàn xã cũng như các xã khác của vùng A Lưới. Bởi, hiện nay lượng xe vận chuyển than và hàng hóa lưu thông trên các tuyến đường này ngày càng tăng, gây áp lực lớn lên hạ tầng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mới đây, Công ty cổ phần Logistics Chân Mây và các doanh nghiệp logistics chuyên vận chuyển hàng hóa trên tuyến hành lang Đông - Tây qua Cửa khẩu La Lay - đường Hồ Chí Minh và QL 49 cũng kiến nghị Sở Xây dựng về hướng tuyến, đề xuất xin đổi khung giờ lưu thông đối với xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Theo Công ty cổ phần Logistics Chân Mây, xe từ Lào sau khi thông quan qua Cửa khẩu La Lay sẽ phải chờ dọc đường Hồ Chí Minh và đường lên cửa khẩu với lưu lượng rất lớn. Nếu thêm lượng xe từ dưới đường tránh Huế đi lên từ 19 giờ đến 24 giờ (theo đề xuất ban đầu của Sở Xây dựng) sẽ gây tắc nghẽn nghiêm trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh và các xã vùng A Lưới, gây mất an toàn giao thông trên tuyến.

Từ góc độ địa phương, ông Lê Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã A Lưới 5 cho rằng, kết cấu hạ tầng giao thông tuyến QL 49 hiện không đảm bảo cho các phương tiện tải trọng lớn lưu thông cũng như phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân cũng như chính quyền địa phương kiến nghị các cấp, các ngành từng bước nâng cấp, mở rộng tuyến đường này. Đồng thời, đề xuất cơ quan chức năng cho phép tạm dừng lưu thông phương tiện trên tuyến QL 49 ở một số đoạn tuyến xung yếu khi có mưa bão, nguy cơ xảy ra sạt lở cao, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Từng bước nâng cấp

Theo Sở Xây dựng, DA sửa chữa nền, mặt đường và công trình đoạn Km89+754 - Km101+300 trên tuyến QL 49 qua địa bàn thành phố do Ban Quản lý dự án 4 thuộc Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, đang được triển khai và dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đang tiến hành sửa chữa một số đoạn thường xuyên bị ngập lụt trên QL 49 nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Để khai thác hiệu quả QL 49, Sở Xây dựng cũng đã hoàn thành công tác cắm biển báo, cho phép xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc chỉ được lưu thông trên tuyến QL 49 đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế vào ban đêm, theo khung giờ từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, và cắm các biển báo hạn chế tốc độ 40km/giờ đối với loại phương tiện này tại các đoạn cong, khuất tầm nhìn. Đối với các điểm che khuất tầm nhìn, điểm nguy cơ mất an toàn giao thông, Sở Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị duy tu, bảo dưỡng tuyến phát quang, sơn gờ giảm tốc, xử lý 12 điểm đen mất an toàn giao thông, các đoạn còn lại sẽ khắc phục trong năm 2026.

Bên cạnh đó, từ năm 2023, nhằm nâng cấp QL 49, xóa điểm đen giao thông, DA Cải tạo các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên tuyến qua địa bàn thành phố được triển khai thi công với tổng mức đầu tư gần 85 tỷ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ, do Khu Quản lý đường bộ II, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. DA được triển khai với quy mô xử lý 27 điểm đen trên tuyến QL 49 đi qua các địa phương. Trong đó, riêng địa bàn các xã A Lưới, DA xử lý 15 điểm mất an toàn giao thông với mục tiêu nhằm cải thiện bình diện, nâng cấp tuyến đường đạt yêu cầu kỹ thuật của đường cấp IV miền núi. Theo đó, DA đã nắn tuyến để mở rộng tầm nhìn, đào bạt taluy dương, gia cố lề và sửa chữa, mở rộng mặt, nền đường rộng 6,5m. Ngoài ra, Khu Quản lý đường bộ II cũng đã triển khai hoàn thành DA nâng cấp, xây dựng mới cầu Liên Bằng 1 và 2.

Tại buổi làm việc với Thường trực Thành ủy mới đây, các xã vùng A Lưới cũng đề xuất UBND thành phố sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hồ Chí Minh và QL 49. Tại buổi làm việc, đại diện Sở Xây dựng cho biết, về lâu dài, Sở sẽ kiến nghị UBND thành phố cho phép lập chủ trương đầu tư DA Nâng cấp, mở rộng tuyến QL 49 đoạn từ QL 1 đến Bốt Đỏ (thuộc các xã vùng A Lưới).