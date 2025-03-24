“Phục hồi rừng bản địa - kết quả bước đầu và triển vọng phát triển”

Tham quan mô hình trồng rừng bản địa

Hội thảo quy tụ sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan quản lý, tổ chức bảo tồn cùng giảng viên, học viên và sinh viên quan tâm đến lĩnh vực lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học.

Đây là diễn đàn quan trọng nhằm đánh giá hiệu quả các mô hình phục hồi rừng bản địa đa loài theo hướng mô phỏng tự nhiên; đồng thời trao đổi các giải pháp kỹ thuật, chính sách và định hướng tăng cường hợp tác nghiên cứu, theo dõi, phát triển rừng bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tham quan, khảo sát thực địa mô hình phục hồi rừng tại Khe Liềm, phường Phong Điền. Tại đây, các đại biểu đã trực tiếp tìm hiểu hiện trạng phục hồi rừng bản địa đa loài theo định hướng mô phỏng tự nhiên; trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, bảo tồn và phát triển rừng bền vững.

Hoạt động thực địa không chỉ góp phần kết nối nghiên cứu với thực tiễn mà còn mở ra nhiều góc nhìn mới trong việc nhân rộng các mô hình phục hồi rừng hiệu quả tại khu vực miền Trung.

Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu nhấn mạnh vai trò quan trọng của phục hồi rừng bản địa trong bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

Trong khuôn khổ hội thảo cũng đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF), Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt (TNV) và HUE-FOSDA nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược trong phát triển lâm nghiệp bền vững, sử dụng đất phát thải thấp, phát triển lâm nghiệp tuần hoàn, nghiên cứu, đào tạo và giám sát phục hồi rừng bản địa.

Thông qua hội thảo và chương trình tham quan mô hình thực tế, các đơn vị kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý, tổ chức bảo tồn và cộng đồng chủ rừng; từ đó thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình phục hồi rừng hiệu quả, hướng tới phát triển kinh tế xanh và bền vững.