Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Hương Trà

Gia đình ông Đặng Văn Quang thuộc diện hộ nghèo của phường, nhiều năm qua gặp khó khăn về kinh tế, thu nhập bấp bênh. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của gia đình.

Trước hoàn cảnh đó, UBMTTQ Việt Nam thành phố đã hỗ trợ 60 triệu đồng; chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, bà con lối xóm và người thân trong gia đình chung tay giúp đỡ ngày công, vật liệu và kinh phí nhằm giúp gia đình ông Quang sớm hoàn thiện ngôi nhà.

Ngôi nhà dự kiến xây dựng với diện tích khoảng 85m², theo kết cấu nhà cấp 4, đảm bảo tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng). Sau khi hoàn thành sẽ góp phần giúp gia đình ông Quang ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất và có động lực vươn lên thoát nghèo.

"Đây hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Quá trình xây dựng, các ban, ngành, đoàn thể của phường sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giám sát để công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra", ông Hồ Xuân Phương - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam phường Hương Trà cho hay.