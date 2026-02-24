  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 24/02/2026 16:44

Tháo gỡ các vướng mắc do quy định pháp luật về phát triển nhà ở xã hội

HNN.VN - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.15/2026/NQ-CP về một số cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật về phát triển nhà ở xã hội. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 13/2/2026 và được thực hiện đến hết ngày 28/2/2027.

Theo Nghị quyết, việc xử lý các vướng mắc về quy hoạch đối với dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn. Đối với các khu vực hình thành đô thị khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, việc lập mới, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch phân khu sẽ được triển khai đồng bộ theo quy định hiện hành.

Quy hoạch chi tiết được lập mới, điều chỉnh đồng thời với quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung trong trường hợp không yêu cầu lập quy hoạch phân khu và được phê duyệt sau khi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được phê duyệt;

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư đối với trường hợp vị trí khu đất chưa có hoặc chưa phù hợp với quy hoạch đô thị và nông thôn được thực hiện theo quy định của pháp luật về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Nghị quyết cũng nêu rõ, tại các thành phố trực thuộc Trung ương và các khu vực nằm trong địa giới hành chính phường thuộc tỉnh, nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân là nhà chung cư. Đối với các khu vực còn lại, HĐND cấp tỉnh/ thành chịu trách nhiệm quyết định về loại hình nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và đáp ứng thực trạng của địa phương.

Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, nhà ở vì mục đích quốc phòng, an ninh, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở thì được mua, thuê mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm và không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, điều kiện về thu nhập theo quy định.

Đối tượng lao động hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc tại các đơn vị công an được mua, thuê mua, thuê nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân. Điều kiện về nhà ở và điều kiện về thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở của đối tượng này được áp dụng như đối với đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở.

Bảo đảm nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân

Báo cáo công tác y tế trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua cho thấy tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát; đặc biệt công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu được các bệnh viện duy trì tốt, đáp ứng kịp thời các tình huống.

Bảo đảm nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân
Sẵn sàng cho cuộc bứt phá

Với Huế, năm Bính Ngọ không chỉ mở ra một vòng thời gian mới mà còn là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, điểm xuất phát của hành trình 5 năm gửi gắm một khát vọng lớn: Huế tăng tốc, nhanh nhưng bền vững và đậm đà bản sắc.

Sẵn sàng cho cuộc bứt phá
Bảo đảm bình yên trên từng cung đường, chuyến bay

Những ngày giáp Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến cả đường hàng không lẫn đường bộ khiến lưu lượng hành khách và phương tiện trên các tuyến giao thông trọng điểm tại TP. Huế tăng mạnh. Trước tình hình đó, công tác bảo đảm an ninh hàng không và trật tự an toàn giao thông được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi hành trình, để người dân vui xuân, đón Tết an toàn, trọn vẹn.

Bảo đảm bình yên trên từng cung đường, chuyến bay

