Thị trường bất động sản có dấu hiệu khởi sắc

Giao dịch sản phẩm nhà ở riêng lẻ tập trung ở các DA của Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư BĐS Phú Xuân - Công ty CP Constrexim số 1

Sở Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng công bố thông tin quý IV/2025 về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS). Theo đó, thị trường BĐS địa bàn thành phố trong quý IV/2025 có dấu hiệu khởi sắc hơn so với với các quý trước.

Theo thống kê, lượng giao dịch nhà thấp tầng, căn hộ chung cư (nhà ở xã hội) đều tăng, tập trung vào các DA có điều kiện hạ tầng tốt, hồ sơ pháp lý đầy đủ, rõ ràng.

Cụ thể, trong quý IV/2025, lượng giao dịch trên thị trường BĐS ở Huế ghi nhận 206 căn hộ chung cư và 64 căn nhà ở riêng lẻ với tổng giá trị giao dịch hơn 719,4 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch căn hộ chung cư chủ yếu đến từ các sản phẩm DA của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Cotana Capital với 206 căn hộ; giao dịch sản phẩm nhà ở riêng lẻ tập trung ở các DA của Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư BĐS Phú Xuân - Công ty CP Constrexim số 1 với 43 căn nhà ở...

Tính chung cả năm 2025, tổng lượng giao dịch trên thị trường BĐS được ghi nhận là 278 căn hộ chung cư, 125 căn nhà ở riêng lẻ với tổng giá trị giao dịch hơn 1.126 tỷ đồng. Trong đó, cao nhất là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Cotana Capital giao dịch 278 căn chung cư, 64 nhà ở riêng lẻ với tổng giá trị hơn 579,7 tỷ đồng; tiếp đến là Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư BĐS Phú Xuân - Công ty CP Constrexim số 1 giao dịch 43 căn nhà ở riêng lẻ với tổng giá trị giao dịch hơn 374,1 tỷ đồng.

Nhiều dự án nhà ở chung cư đang được triển khai xây dựng trên địa bàn thành phố

Theo Sở Xây dựng, hiện nay, một số DA BĐS trên địa bàn thành phố đang tồn tại khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, về pháp lý liên quan thủ tục giao đất, cho thuê đất và cấp GCNQSDĐ, chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các DA tồn đọng trên địa bàn thành phố, đồng thời xây dựng phương án, đề xuất chủ trương và giải pháp cụ thể để tháo gỡ cho từng dự án, UBND thành phố đã có báo cáo rà soát các DA đầu tư có khó khăn, vướng mắc gửi các bộ ngành liên quan...