Đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại lô đất XH1

DA NOXH của Công ty cổ phần Đầu tư Phú Mỹ Thượng làm chủ đầu tư đang triển khai thi công

Theo đó, DA NOXH tại lô đất có ký hiệu XH1, thuộc Khu C- Đô thị mới An Vân Dương (phường Mỹ Thượng, TP. Huế) do Công ty cổ phần Đầu tư Phú Mỹ Thượng làm chủ đầu tư với diện tích sử dụng đất 31.847m2, tổng mức đầu tư gần 842 tỷ đồng.

Hạng mục công trình đề xuất được mở bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai gồm 128 căn hộ tòa G1 thuộc khu đất NOXH cao tầng và 47 căn hộ liền kề thuộc khu đất nhà ở thương mại thấp tầng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ, Sở Xây dựng thông báo 128 căn hộ tòa G1 thuộc khu đất NOXH cao tầng và 47 căn hộ liền kề thuộc khu đất nhà ở thương mại thấp tầng do Công ty cổ phần Đầu tư Phú Mỹ Thượng làm chủ đầu tư, đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở và các quy định của pháp luật khác có liên quan và thực hiện đầy đủ nội dung đã cam kết khi đưa bất động sản vào kinh doanh. Trong đó, chịu trách nhiệm về bảo đảm nhà ở hình thành trong tương lai tại DA đã đáp ứng đủ điều kiện để được bán, cho thuê mua theo quy định tại Điều 24 của Luật Kinh doanh bất động sản.