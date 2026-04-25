Quyết liệt xử lý các dự án chậm tiến độ

HNN.VN - Ngày 5/5, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị (Ban QLDA) về xử lý các DA chậm tiến độ. Cùng tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị báo cáo tiến độ thực hiện các dự án 

Tại buổi làm việc, Ban QLDA đã báo cáo tổng thể tình hình triển khai các DA đang thực hiện; đánh giá cụ thể danh mục DA, tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ tại một số công trình, DA.

Qua thảo luận, Ban QLDA và các đơn vị liên quan đã làm rõ những tồn tại, hạn chế, nhất là các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, năng lực nhà thầu…; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ, xử lý dứt điểm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh phê bình Ban QLDA khi để một số DA do đơn vị làm chủ đầu tư chậm tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và mục tiêu phát triển chung của thành phố. Đồng thời, yêu cầu Ban QLDA tổ chức kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan; làm rõ trách nhiệm từng khâu, từng bộ phận, đặc biệt là vai trò người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh kiểm tra tiến độ dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh cũng yêu cầu Ban QLDA tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đối với các DA chuyển tiếp, dự án khởi công mới, dự án hoàn ứng ngân sách địa phương, dự án chuẩn bị đầu tư và các dự án quy hoạch. Trong đó, cần ưu tiên tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan; kiên quyết xử lý, thay thế các nhà thầu yếu kém, chậm tiến độ, thiếu trách nhiệm, cố tình chây ỳ.

Đối với các DA trọng điểm đang triển khai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã giao mốc thời gian cụ thể cho từng DA, đề nghị Ban QLDA xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thi công khoa học, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị, tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ; thực hiện chế độ báo cáo tiến độ hằng tuần về UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo các DA hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đề ra. 

Ngọc Minh
