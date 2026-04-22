Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Dự án với tổng vốn hơn 3.900 tỷ đồng, diện tích gần 75ha, được quy hoạch theo tiêu chuẩn cấp 4E-cấp độ cho phép khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại, có công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách hằng năm trong giai đoạn 1.

Công trình cam kết hoàn thành trong vòng hai năm. Sân đỗ máy bay với 6 vị trí đỗ đáp ứng cả dòng máy bay thân rộng Code E lẫn thân hẹp Code C, kết nối thông suốt qua hệ thống đường lăn vào nhà ga. Đài kiểm soát không lưu cao 45m trang bị hệ thống quan trắc thời tiết AWOS và thiết bị dẫn đường hiện đại, bảo đảm năng lực điều hành bay an toàn trong mọi điều kiện.

Sân bay được thiết kế phục vụ các chuyến bay nội địa và đủ năng lực khai thác các chuyến bay quốc tế, mở ra triển vọng đón trực tiếp luồng khách quốc tế đến với Mũi Né-Phan Thiết.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao. Cấu trúc mái vòm 13 tầng của nhà ga với 12 tầng tượng trưng cho một chu kỳ trọn vẹn, còn tầng thứ 13 là bước chuyển tiếp mở ra hành trình mới, kỷ nguyên mới và khát vọng vươn mình. Cổng vòm được cách điệu thành tam giác hướng lên theo biểu trưng của lửa và sinh khí, kết hợp với ánh sáng len qua từng lớp kết cấu giật cấp, tạo nên nhịp chuyển liên tục giữa sáng và tối, đặc và rỗng.

Không gian nhà ga trở thành một tạo tác hài hòa không đứng yên mà luôn vận động, như một ngọn đuốc thắp sáng dẫn lối cho hàng triệu hành trình.

Đây là lần đầu tiên một cảng hàng không tại Việt Nam được kiến tạo với triết lý: Kiến trúc không chỉ để chiêm ngưỡng, mà còn để cảm nhận những tầng ý nghĩa của nền văn minh Champa quyến rũ.

Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết là tín hiệu mạnh mẽ thu hút làn sóng đầu tư mới vào bất động sản nghỉ dưỡng, thương mại, logistics và dịch vụ hàng không, tạo thêm hàng nghìn việc làm và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, cảng hàng không còn đóng vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thông hàng không Nam Trung Bộ, tăng cường kết nối với khu vực kinh tế trọng điểm phía nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, lễ khởi công là dấu mốc quan trọng, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho chặng đường mới với nhiều nhiệm vụ phía trước. Điều mà tỉnh quan tâm không chỉ là khởi công đúng kế hoạch, mà quan trọng hơn là tổ chức triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực chất.

Với tinh thần đó, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút ngắn tối đa thời gian xử lý công việc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai thông suốt, đúng tiến độ đề ra.

Đối với nhà đầu tư và các đơn vị thi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công khoa học, chuyên nghiệp, bảo đảm tiến độ, chất lượng kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; phấn đấu hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất để đưa vào khai thác.

Dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng không chỉ là một công trình hạ tầng giao thông, mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng phát triển và quyết tâm bứt phá của Lâm Đồng trong giai đoạn mới. Khi công trình hoàn thành, những đường bay mới sẽ được mở ra, không gian phát triển mới sẽ được hình thành, tiềm năng du lịch, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư của khu vực phía đông tỉnh sẽ được khai mở mạnh mẽ.

