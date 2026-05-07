Thanh tra Chính phủ làm việc với thành phố Huế về xử lý các dự án tồn đọng kéo dài

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, UVTW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ kết luận buổi làm việc

Làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND thành phố đã báo cáo khái quát tình hình triển khai rà soát, phân loại các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài; đồng thời nêu một số nhóm vấn đề cần được quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn để có cơ sở xử lý phù hợp, đúng quy định pháp luật. Thành phố xác định việc rà soát, tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án là nhiệm vụ quan trọng, góp phần khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo báo cáo, ngay sau khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố đã chỉ đạo Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, tổng hợp, phân loại các dự án theo từng nhóm nội dung; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm xử lý và đề xuất phương án tháo gỡ đối với từng trường hợp. Quá trình triển khai được thực hiện trên tinh thần thận trọng, khách quan, đúng quy định, bảo đảm vừa xử lý các tồn tại, vướng mắc, vừa không làm phát sinh sai phạm mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, thành phố luôn xác định công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các dự án tồn đọng kéo dài là nhiệm vụ quan trọng nhằm kịp thời nhận diện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện được tiếp tục triển khai hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thành phố mong muốn Thanh tra Chính phủ tiếp tục quan tâm hướng dẫn, cho ý kiến đối với những nội dung còn khó khăn về cơ chế, chính sách và thẩm quyền xử lý.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố tiếp thu ý kiến của đoàn công tác

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến trình tự, phương pháp rà soát; nguyên tắc xử lý đối với các dự án đã được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; phương án xử lý đối với các trường hợp còn vướng mắc về thủ tục, pháp lý, quy hoạch, đất đai, đầu tư và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc của thành phố Huế trong triển khai nhiệm vụ rà soát, thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài. Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; bảo đảm quá trình rà soát, thanh tra, xử lý phải khách quan, chặt chẽ, đúng pháp luật, thẩm quyền, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp xử lý khả thi.

Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, mục tiêu của việc rà soát, thanh tra chuyên đề không chỉ nhằm chỉ ra tồn tại, hạn chế mà quan trọng hơn là tạo cơ sở để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy các dự án tiếp tục triển khai đúng quy định, góp phần phòng, chống lãng phí và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc còn có cách hiểu khác nhau trong áp dụng chính sách, pháp luật, thành phố cần tổng hợp đầy đủ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, xử lý.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung khẳng định, thành phố Huế sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, rà soát đầy đủ các nội dung theo yêu cầu; đồng thời tăng cường phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và mục tiêu phát triển bền vững của thành phố.