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ClockThứ Tư, 10/06/2026 17:09

Khánh thành Nhà thuốc thực hành mô phỏng theo tiêu chuẩn GPP tại Khoa Dược

HNN.VN - Ngày 10/6, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco) tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác, đồng thời khánh thành Nhà thuốc thực hành mô phỏng theo tiêu chuẩn GPP tại Khoa Dược.

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Cắt băng khánh thành Nhà thuốc thực hành mô phỏng theo tiêu chuẩn GPP tại Khoa Dược 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế nhấn mạnh vai trò của việc tăng cường hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nhà trường luôn chú trọng xây dựng các mô hình đào tạo gắn với thực hành nghề nghiệp, tạo điều kiện để người học tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học tập.

Ông Nguyễn Khắc Hanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bepharco bày tỏ mong muốn đồng hành lâu dài cùng nhà trường trong các hoạt động đào tạo, thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực ngành Dược, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, hai đơn vị đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực đào tạo, thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn chuyên môn và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh của mỗi bên, góp phần xây dựng môi trường đào tạo hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn.

Cũng trong sáng cùng ngày, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức khánh thành Nhà thuốc thực hành mô phỏng theo tiêu chuẩn GPP tại Khoa Dược. Công trình được xây dựng với sự đồng hành, hỗ trợ của Công ty Bepharco, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo của nhà trường.

Nhà thuốc thực hành được thiết kế theo mô hình nhà thuốc hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc (GPP), giúp sinh viên tiếp cận quy trình quản lý, vận hành và tư vấn sử dụng thuốc trong môi trường mô phỏng sát với thực tiễn hành nghề.

Việc ký kết hợp tác và đưa vào hoạt động Nhà thuốc thực hành mô phỏng theo tiêu chuẩn GPP không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và Công ty Bepharco, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo dược sĩ, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực y tế chất lượng cao trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

Tin, ảnh: Hoàng Triều

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