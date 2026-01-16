Phát động phong trào sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn

Đông đảo hội viên, nông dân tham gia tại lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HND thành phố Nguyễn Chí Quang khẳng định, thời gian qua, các cấp HND thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi tư duy sản xuất; mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Nhiều mô hình hiệu quả đã được hình thành, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho xã hội. Qua đó cho thấy tinh thần năng động, sáng tạo, trách nhiệm của hội viên nông dân thành phố trong việc tạo ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng, an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Năm 2026 và những năm tiếp theo, với quyết tâm xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, HND thành phố xác định phong trào “Nông dân thành phố Huế sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm chất lượng, an toàn” là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hội viên, nông dân về an toàn thực phẩm, xây dựng vùng sản xuất nông sản an toàn, thân thiện môi trường, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, góp phần xây dựng thương hiệu nông sản Huế uy tín, chất lượng…

Hội viên, nông dân tuần hành kêu gọi hưởng ứng phong trào sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn

Lãnh đạo HND kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng, không sử dụng chất cấm, hóa chất ngoài danh mục trong sản xuất, chế biến và kinh doanh nông sản, thực phẩm; tuân thủ quy trình sản xuất an toàn; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, hướng tới nông nghiệp hữu cơ và tuần hoàn. Đồng thời, xây dựng hình ảnh người nông dân Huế văn minh, trách nhiệm, sản xuất sản phẩm chất lượng vì sức khỏe cộng đồng.