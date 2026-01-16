Phát động phong trào sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn

HNN.VN - Ngày 15/4, tại Quảng trường trung tâm phường Hương Trà, Hội Nông dân (HND) thành phố tổ chức Lễ phát động phong trào “Nông dân thành phố Huế sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm chất lượng, an toàn”. Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ VN thành phố đã đến dự.

Lan tỏa tinh thần thi đua trong hội viên, nông dânNâng cao sức cạnh tranh của nông sản Khơi dậy khát vọng và tinh thần cống hiến của nông dân

Đông đảo hội viên, nông dân tham gia tại lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HND thành phố Nguyễn Chí Quang khẳng định, thời gian qua, các cấp HND thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi tư duy sản xuất; mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Nhiều mô hình hiệu quả đã được hình thành, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho xã hội. Qua đó cho thấy tinh thần năng động, sáng tạo, trách nhiệm của hội viên nông dân thành phố trong việc tạo ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng, an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Năm 2026 và những năm tiếp theo, với quyết tâm xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, HND thành phố xác định phong trào “Nông dân thành phố Huế sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm chất lượng, an toàn” là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hội viên, nông dân về an toàn thực phẩm, xây dựng vùng sản xuất nông sản an toàn, thân thiện môi trường, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, góp phần xây dựng thương hiệu nông sản Huế uy tín, chất lượng…

Hội viên, nông dân tuần hành kêu gọi hưởng ứng phong trào sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn
Lãnh đạo HND kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng, không sử dụng chất cấm, hóa chất ngoài danh mục trong sản xuất, chế biến và kinh doanh nông sản, thực phẩm; tuân thủ quy trình sản xuất an toàn; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, hướng tới nông nghiệp hữu cơ và tuần hoàn. Đồng thời, xây dựng hình ảnh người nông dân Huế văn minh, trách nhiệm, sản xuất sản phẩm chất lượng vì sức khỏe cộng đồng.
Bá Trí
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội Nông dân TP.Huế:
Tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong giai đoạn mới

Sáng 16/1, Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân lần thứ XI, đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025; đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong giai đoạn mới
Quảng bá nông sản vùng cao

Trong 3 ngày từ 29 đến 31/12, Hội Nông dân TP. Huế tổ chức Phiên chợ vùng cao năm 2025 nhằm quảng bá, giới thiệu, tìm đầu ra cho những sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.

Quảng bá nông sản vùng cao
Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030:
Phát triển nông nghiệp gắn với lợi thế đặc thù của Huế

Sáng 25/12, Hội Nông dân thành phố Huế long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội trong bối cảnh thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát triển nông nghiệp gắn với lợi thế đặc thù của Huế
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ HUẾ LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Đưa phong trào nông dân đi vào thực chất

Phong trào nông dân trên địa bàn thành phố những năm qua đã phát triển khá toàn diện, quy mô mở rộng, hiệu quả kinh tế - xã hội ngày càng rõ nét. Tuy nhiên, để phong trào nông dân đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, cần nhìn thẳng vào những hạn chế và có giải pháp đồng bộ, căn cơ. Xung quanh nội dung này, phóng viên Huế ngày nay đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Quang, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

Đưa phong trào nông dân đi vào thực chất
Gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại

Nông nghiệp thành phố Huế đang chuyển dần sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ ngày càng mạnh mẽ hơn. Các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác và doanh nghiệp (DN) nông nghiệp từng bước đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị nông sản. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế đang là “điểm nghẽn” cho sự phát triển để có giải pháp hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại

