Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra tiến độ công tác GPMB tại nút giao Tỉnh lộ 12B với cao tốc Bắc - Nam (đoạn Cam Lộ - La Sơn)

Tháo gỡ vướng mắc

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, công tác GPMB tại nút giao Tỉnh lộ 12B với dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam (đoạn Cam Lộ - La Sơn), điểm quay đầu xe quá tải cầu Tuần và một số tuyến đường gom thuộc phường Kim Long đang được chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, nhất là liên quan đến hệ thống điện, lăng mộ, mồ mả của người dân, cần tập trung tháo gỡ để bảo đảm tiến độ.

Đối với dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam (đoạn Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Hòa Liên), các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Tại những vị trí không vướng mặt bằng, đơn vị thi công triển khai cuốn chiếu, san nền đến đâu thi công đến đó nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Mưa bão, lũ lụt trong năm 2025 đã cuốn trôi mố cầu Lê Nô (xã Khe Tre), gây sạt lở và thay đổi dòng chảy. Hiện các đơn vị đang tiến hành gia cố, sửa chữa để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Bên cạnh đó, lượng cát sỏi bồi lắng tại suối Lê Nô khá lớn, làm giảm khả năng tiêu thoát lũ, gia tăng nguy cơ ngập úng nếu không được nạo vét, khơi thông kịp thời.

Liên quan đến dự án Khu công nghiệp VSIP Huế, nhà đầu tư đã phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 TP. Huế, UBND các xã Hưng Lộc, Lộc An và các đơn vị liên quan để bàn giao tim mốc, ranh giới ngoài thực địa. Theo kế hoạch, công tác GPMB của dự án được triển khai theo 2 đợt với tổng diện tích hơn 467ha. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần tập trung hoàn thiện quy hoạch tiến độ, thủ tục chuyển đổi đất rừng để sớm triển khai dự án.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả

Sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong việc đẩy nhanh công tác GPMB, chạy đua với thời gian để triển khai các hạng mục theo kế hoạch.

Đẩy nhanh tiến độ thi công mở rộng cao tốc Bắc - Nam (đoạn Cam Lộ - La Sơn)

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ bồi thường, hỗ trợ; giải quyết dứt điểm các tồn tại, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đồng thời, các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành kiểm kê, phối hợp với người dân trong việc di dời mồ mả; tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Đối với công tác khắc phục cầu Lê Nô, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, kết hợp nạo vét, khơi thông dòng chảy nhằm bảo đảm tiêu thoát lũ, an toàn công trình và giao thông trong mùa mưa.

Trong lĩnh vực quản lý khu kinh tế, công nghiệp và triển khai dự án, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp cùng các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, môi trường, phòng cháy chữa cháy; bám sát tiến độ, chủ động phối hợp trong công tác bồi thường, GPMB tạo điều kiện sớm khởi công dự án.

“Dự án Khu công nghiệp VSIP Huế được xác định có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư, tạo việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nên cần tập trung chỉ đạo quyết liệt”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.

Khảo sát Làng văn hóa người Cơ Tu - không gian sinh hoạt cộng đồng Cơ Tu tại thôn Dỗi, xã Khe Tre

Tại Làng văn hóa người Cơ Tu - không gian sinh hoạt cộng đồng Cơ Tu tại thôn Dỗi xã Khe Tre, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, đây là công trình có ý nghĩa trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Việc đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, gắn với xây dựng tour, tuyến du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa, khai thác hiệu quả nguồn lực và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Kết luận chuyến kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, bám sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm các dự án, công trình được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian tới.