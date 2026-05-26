Khởi động dự án quản trị tài nguyên nước và thích ứng với biến đổi khí hậu

Hội thảo có sự tham dự của nhiều cơ quan, tổ chức và người dân

Đây là hợp phần thuộc Chương trình quản trị tài nguyên nước Mekong giai đoạn 3 (2025 - 2029) nhằm hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương ven sông A Sáp.

Dự án IP3 tại Việt Nam có tổng vốn viện trợ không hoàn lại 13,34 tỷ đồng, do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ đồng tài trợ thông qua tổ chức Oxfam. Tại Việt Nam, dự án do tổ chức Oxfam phối hợp triển khai cùng 3 đối tác, trong đó CSRD là đơn vị chủ trì hợp phần tại lưu vực sông A Sáp thuộc địa bàn các xã A Lưới 3 và A Lưới 4.

Mục tiêu cốt lõi của dự án là tăng cường năng lực thích ứng và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của cộng đồng ven sông A Sáp, cũng như hệ sinh thái động thực vật thủy sinh, thông qua việc lồng ghép bình đẳng giới và hòa nhập xã hội vào quản trị tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao năng lực và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với rủi ro thiên tai. Các nhóm hưởng lợi trực tiếp là cộng đồng bản địa các xã A Lưới 3 và A Lưới 4, TP. Huế đang sinh sống trong lưu vực sông A Sáp.

Người dân các xã A Lưới thu hoạch cá từ mô hình nuôi thủy sản trên lòng hồ thuộc sông A Sáp

PGS.TS. Trịnh Thị Định, Giám đốc CSRD cho biết, đơn vị sẽ làm việc với chính quyền, hội phụ nữ và người dân nhằm thúc đẩy các mô hình sinh kế bền vững phù hợp với nhu cầu của phụ nữ địa phương; hỗ trợ bà con các dân tộc ít người trong việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn dựa vào các giải pháp thuận thiên, thích ứng với hệ sinh thái rừng núi của A Lưới, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Sau hội thảo, ngày 27/5, các đại biểu, nhà tài trợ và đại diện chính quyền địa phương sẽ có chuyến tham quan thực địa, khảo sát các mô hình nuôi trồng thủy sản thực tế tại các xã A Lưới nhằm đánh giá thực tiễn và tiềm năng phát triển sinh kế của cộng đồng ven sông A Sáp.