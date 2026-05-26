  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 26/05/2026 15:02

Khởi động dự án quản trị tài nguyên nước và thích ứng với biến đổi khí hậu

HNN.VN - Ngày 26/5, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) phối hợp cùng tổ chức Oxfam tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Quản trị tài nguyên nước và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu” (dự án IP3).

Nuôi cá lồng trên dòng sông biên giới Ghi ở nơi con nước sông BồChuyển đổi mô hình nuôi cá lồng trên sông Bồ

Hội thảo có sự tham dự của nhiều cơ quan, tổ chức và người dân

Đây là hợp phần thuộc Chương trình quản trị tài nguyên nước Mekong giai đoạn 3 (2025 - 2029) nhằm hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương ven sông A Sáp.

Dự án IP3 tại Việt Nam có tổng vốn viện trợ không hoàn lại 13,34 tỷ đồng, do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ đồng tài trợ thông qua tổ chức Oxfam. Tại Việt Nam, dự án do tổ chức Oxfam phối hợp triển khai cùng 3 đối tác, trong đó CSRD là đơn vị chủ trì hợp phần tại lưu vực sông A Sáp thuộc địa bàn các xã A Lưới 3 và A Lưới 4.

Mục tiêu cốt lõi của dự án là tăng cường năng lực thích ứng và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của cộng đồng ven sông A Sáp, cũng như hệ sinh thái động thực vật thủy sinh, thông qua việc lồng ghép bình đẳng giới và hòa nhập xã hội vào quản trị tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao năng lực và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với rủi ro thiên tai. Các nhóm hưởng lợi trực tiếp là cộng đồng bản địa các xã A Lưới 3 và A Lưới 4, TP. Huế đang sinh sống trong lưu vực sông A Sáp.

 Người dân các xã A Lưới thu hoạch cá từ mô hình nuôi thủy sản trên lòng hồ thuộc sông A Sáp

PGS.TS. Trịnh Thị Định, Giám đốc CSRD cho biết, đơn vị sẽ làm việc với chính quyền, hội phụ nữ và người dân nhằm thúc đẩy các mô hình sinh kế bền vững phù hợp với nhu cầu của phụ nữ địa phương; hỗ trợ bà con các dân tộc ít người trong việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn dựa vào các giải pháp thuận thiên, thích ứng với hệ sinh thái rừng núi của A Lưới, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Sau hội thảo, ngày 27/5, các đại biểu, nhà tài trợ và đại diện chính quyền địa phương sẽ có chuyến tham quan thực địa, khảo sát các mô hình nuôi trồng thủy sản thực tế tại các xã A Lưới nhằm đánh giá thực tiễn và tiềm năng phát triển sinh kế của cộng đồng ven sông A Sáp.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
dự ána lưới 3nguồn nướcbiến đổikhí hậu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều

Dự án (DA) nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều (phường Phú Xuân, TP. Huế) với quy mô mặt cắt ngang lên đến 36m đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Đây là công trình trọng điểm nhằm giảm ùn tắc giao thông, khắc phục tình trạng ngập úng và hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều
Siết kỷ cương đầu tư công

2026 là năm mở đầu cho giai đoạn phát triển mới, đặt Huế trước yêu cầu phải nhanh chóng biến kỳ vọng thành những công trình cụ thể, những tuyến hạ tầng hiện hữu và các động lực tăng trưởng mới cho đô thị trực thuộc Trung ương. Trong bối cảnh đó, đầu tư công không chỉ là câu chuyện giải ngân vốn, mà còn là thước đo năng lực điều hành và trách nhiệm của bộ máy quản lý.

Siết kỷ cương đầu tư công
Đề nghị hỗ trợ nhân lực thi công trường học vùng biên giới

Ngày 21/5, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố - chủ đầu tư dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (gọi tắt DA Trường liên cấp) xã A Lưới 3 cho biết, đã có công văn gửi UBND xã A Lưới 3 về việc hỗ trợ nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng trường liên cấp ở xã này.

Đề nghị hỗ trợ nhân lực thi công trường học vùng biên giới
Dự án mở rộng đường Bà Triệu: Đừng để chậm trễ thêm

Dự án mở rộng đường Bà Triệu là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của TP. Huế. Thế nhưng, từ sau lễ khởi công đến nay đã hơn 2 tháng, dự án gần như “án binh bất động”. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tháo gỡ các điểm nghẽn, sớm đẩy nhanh tiến độ dự án, không thể chậm trễ thêm.

Dự án mở rộng đường Bà Triệu Đừng để chậm trễ thêm
DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO TRÊN TRỤC BẮC - NAM:
Nguy cơ chậm tiến độ các công trình hạ tầng tái định cư

Dù các công trình khu tái định cư (TĐC) và nghĩa trang phục vụ dự án (DA) đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua thành phố đang được tích cực triển khai thi công, song hiện các công trình này vẫn còn gặp một số vướng mắc có thể ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành trong năm 2026.

Nguy cơ chậm tiến độ các công trình hạ tầng tái định cư

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top