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ClockThứ Tư, 10/06/2026 17:45

Gặp lại Lê Bá Đảng ở “Hành trình từ trái tim”

HNN.VN - Hơn 100 tác phẩm của cố danh họa Lê Bá Đảng được giới thiệu đến công chúng tại trung tâm nghệ thuật mang tên ông ở Huế.

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 Những tác phẩm của danh họa Lê Bá Đảng được trưng bày, giới thiệu đến công chúng

Triển lãm với chủ đề “Hành trình từ trái tim” được Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức, khai mạc chiều 10/6 tại không gian Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng (thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Huế - 15 Lê Lợi, phường Thuận Hóa) nhân kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm và hướng đến 105 năm ngày sinh họa sĩ Lê Bá Đảng.

Hơn 100 tác phẩm được trưng bày tập trung các loại hình hội họa, điêu khắc, phù điêu. Đây là những tác phẩm lúc sinh thời, họa sĩ Lê Bá Đảng tặng cho Huế, hình thành Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng, nay thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Qua những tác phẩm, công chúng có cơ hội hiểu thêm hành trình sáng tác, tâm hồn, tình yêu quê hương được gìn giữ suốt cả cuộc đời người nghệ sĩ.

Theo đại diện lãnh đạo Bảo tàng Mỹ thuật Huế, thông qua triển lãm, mong muốn người xem có những khám phá sáng tạo của danh họa với niềm đam mê, cống hiến vì nghệ thuật thế giới nói chung, nền nghệ thuật nước nhà nói riêng, cũng như tấm lòng của một người con xa quê luôn hướng về cội nguồn.

Đây còn là dịp để những người yêu nghệ thuật nói chung, nghệ thuật Lê Bá Đảng nói riêng tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của cố họa sĩ đối với nghệ thuật nước nhà nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố họa sĩ (1921 - 2026) - một nghệ sĩ tài ba được thế giới nghệ thuật hiện đại tôn vinh là “bậc thầy hội họa của hai thế giới Đông - Tây”.

N. MINH
 Từ khóa:
Lê Bá Đảngtriển lãmhội họađiêu khắcHuế
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