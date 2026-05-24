Đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều đang triển khai thi công

DA nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều có tổng mức đầu tư gần 188 tỷ đồng, với chiều dài tuyến khoảng 1.166m từ cầu Chợ Dinh đến cầu Bãi Dâu. DA được triển khai với mục tiêu giảm ùn tắc, khắc phục tình trạng ngập úng và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. DA được khởi công từ tháng 5/2025, dự kiến hoàn thành tháng 5/2029. Đến nay, nhiều đoạn tuyến thuộc DA từ đường Ngô Kha đến cầu Bãi Dâu đã hoàn thiện, tạo điều kiện cho các hộ dân sống hai bên đường trở lại sinh hoạt bình thường.

Đoạn tuyến từ đường Ngô Kha đến cầu Bãi Dâu (dài hơn 547m) đơn vị thi công đã hoàn thành thảm nhựa lớp 1 nền mặt đường cho phía trái tuyến. Theo kế hoạch, những ngày tới, toàn bộ mặt đường bên phải tuyến cũng sẽ được phủ nhựa lớp 1. Trong những ngày qua, các phương tiện liên tục cấp phối đá dăm mặt đường phải tuyến và xe lu lèn hoạt động liên tục. Việc phân làn, cảnh báo các phương tiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên công trình vừa thi công vừa khai thác cũng được các đơn vị chú trọng.

Song song với việc thi công nền đường, các hạng mục phụ trợ như lát gạch vỉa hè, dải phân cách và các ô trồng cây xanh cũng đang được công nhân tập trung thực hiện. Dự kiến đến cuối tháng 5, các đơn vị thi công sẽ cơ bản hoàn thiện các hạng mục. Những phần việc còn lại về hạ tầng kỹ thuật ngầm và hệ thống điện chiếu sáng sẽ tiếp tục được triển khai cuốn chiếu và hoàn tất vào tháng 8/2026.

Dù vậy, đối với đoạn tuyến từ đường Ngô Kha đến cầu Chợ Dinh (dài 619m) hiện tại vẫn đang ngổn ngang, mặt bằng thi công chưa thông suốt khiến tiến độ thi công bị ảnh hưởng. Tại đoạn tuyến này, các đơn vị thi công đã xây dựng xong hệ thống cống thoát nước, tập kết vật liệu bên vệ đường nhưng chưa thể triển khai thi công các hạng mục khác vì chưa có mặt bằng.

Dọc hai bên tuyến vẫn còn nhiều nhà dân, hàng quán chưa thể di dời. Được biết, đoạn tuyến này vẫn còn 82 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 78 hộ phải tái định cư. Quỹ đất tái định cư đã có sẵn tại Khu hạ tầng kỹ thuật Cao Bá Quát và Khu định cư phía bắc Hương Sơ (khu vực 10).

Theo ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư và Xây dựng khu vực 1 (chủ đầu tư DA nêu trên), đối với đoạn còn lại của DA từ đường Ngô Kha đến cầu Chợ Dinh, chủ đầu tư đang phối hợp với các sở, ngành để hoàn tất thủ tục điều chỉnh DA. Đồng thời sẽ hoàn thành công tác kiểm kê và lập phương án bồi thường cho các hộ dân trong tháng 7/2026; phấn đấu chi trả bồi thường và hoàn tất việc giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2026.

Cũng theo ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, công tác giải phóng mặt bằng cho DA hiện chưa hoàn thành do đang chờ UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh DA đoạn từ đường Ngô Kha đến cầu Chợ Dinh. Để không làm gián đoạn kế hoạch thi công, UBND thành phố đang chỉ đạo các bên liên quan tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn trước mắt.

Ban QLDA đánh giá, khi hoàn thành, tuyến đường Nguyễn Gia Thiều không chỉ giúp giảm tải áp lực giao thông cho khu vực phường Phú Xuân mà còn kết nối, mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ cho vùng cửa ngõ phía đông của thành phố.