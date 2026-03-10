Chủ động hoàn tất các điều kiện phục vụ ngày bầu cử

Đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý một số nội dung trong công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm kiểm tra phường Thuận An

Theo đó, đoàn đã kiểm tra Tổ bầu cử số 12; Khu vực bỏ phiếu số 17 tại Nhà văn hóa tổ dân phố Hải Thanh (phường Dương Nỗ); Khu vực bỏ phiếu số 16 tại Nhà văn hóa tổ dân phố Tây Thượng (phường Mỹ Thượng) và Nhà văn hóa tổ dân phố Xước Dũ (phường Kim Long).

Tại các điểm kiểm tra, đoàn công tác nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử; trong đó tập trung vào việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị tại khu vực bỏ phiếu; công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bầu cử đến Nhân dân.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động của ủy ban bầu cử các phường và các tổ bầu cử trong việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử, từ rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất đến công tác tuyên truyền để Nhân dân nắm rõ quy định và tham gia bầu cử.

Đoàn kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 17, tổ dân phố Hải Thanh, phường Dương Nỗ

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương đã trao đổi, lưu ý các địa phương tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri khi có biến động, phân loại rõ cử tri thường trú và tạm trú, bảo đảm tính chính xác, không bỏ sót cử tri để bảo đảm quyền bầu cử của công dân.

Đồng thời, cần quản lý chặt chẽ phiếu bầu đã được cấp phát, tránh sai sót trong quá trình kiểm đếm, bàn giao cho các tổ bầu cử; bố trí nhân lực có kinh nghiệm tham gia tổng hợp kết quả bầu cử nhằm hạn chế những sai sót có thể ảnh hưởng đến kết quả chung.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị các phường tiếp tục chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu, hoàn thành chậm nhất trước 18 giờ ngày 14/3; bố trí lực lượng y tế, vệ sinh môi trường bảo đảm khu vực bỏ phiếu sạch sẽ, gọn gàng...

Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ bầu cử theo các mốc thời gian quy định và quán triệt rõ quy định về người phát ngôn của các tổ bầu cử, tránh cung cấp thông tin khi chưa có kết quả tổng hợp chính thức.