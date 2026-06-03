Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 76, ra ngày 11/6

Trang 1 Huế Ngày nay Cuối tuần số 76





Huế ngày nay Cuối tuần số này có các bài viết hấp dẫn đang đón chờ bạn đọc, như: Vươn bùn lớn dậy như sen (Tuệ Ninh); Khát vọng chuyển mình của Đại học Huế (Từ Ân); Đồng hành xây dựng thành phố số (Hoài Thương); Bình yên với camping mini (Mai Huế); Kiến tạo công nghiệp văn hóa cho đô thị di sản Huế (Phan Thanh Hải); Giọng ca đại ngàn giữa lòng Cố đô (Phạm Phước Châu); Minh chứng từ “Mật lệnh Búp Sen Hồng” (Phước Ly)…

“Đồng hành xây dựng thành phố số” là đề tài được tác giả Hoài Thương thực hiện trên mục Kinh tế & Phát triển với thông điệp: Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố số, ngoài quyết tâm của chính quyền địa phương, Huế cần sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ trong việc đầu tư hạ tầng, cung cấp giải pháp và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

“Sự đồng hành của doanh nghiệp không chỉ giúp địa phương hoàn thiện hạ tầng số mà còn góp phần phát triển hạ tầng viễn thông, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, thành phố Huế có 359 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động. Tuy nhiên, phần lớn là doanh nghiệp quy mô nhỏ, nguồn lực còn hạn chế. Vì vậy, việc thu hút các tập đoàn công nghệ lớn tham gia đầu tư, hợp tác phát triển hạ tầng số được xem là yêu cầu cần thiết trong giai đoạn tới” - Hoài Thương kết nối.

Minh chứng từ “Mật lệnh Búp Sen Hồng” là câu chuyện văn hóa được tác giả Phước Ly giới thiệu với niềm vui cho thấy nỗ lực làm mới nghệ thuật tuồng bằng những đề tài hiện đại, gần gũi với đời sống hôm nay của các nghệ sĩ Cố đô.

Tác phẩm “Mật lệnh Búp Sen Hồng” (tác giả: Ngô Sinh, đạo diễn: NSƯT Hoàng Trọng Cương, Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế) đã đưa khán giả trở về giai đoạn đế quốc Mỹ đẩy mạnh chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, triển khai nhiều hoạt động tình báo, gián điệp nhằm phá hoại phong trào cách mạng.

Việc đưa hình tượng chiến sĩ công an hiện đại lên sân khấu tuồng cổ là một thử thách không nhỏ đối với ê-kíp sáng tạo. Tuy nhiên, “Mật lệnh Búp Sen Hồng” cho thấy, tuồng hoàn toàn có khả năng tiếp cận đề tài mới nếu biết khai thác đúng thế mạnh của loại hình nghệ thuật này.

Không chỉ ở diễn xuất, thành công của “Mật lệnh Búp Sen Hồng” còn nằm ở cách xử lý ngôn ngữ sân khấu. Đạo diễn đã tận dụng những đặc trưng của nghệ thuật tuồng như tính biểu trưng, cách điệu hóa và các làn điệu truyền thống, đồng thời làm mới phần hành động và tiết tấu để phù hợp với đề tài hiện đại.

Trang Phóng sự - Ghi chép trên Huế ngày nay số 76





Mục Phóng sự - Ghi chép tuần này là câu chuyện về già Hồ Xuân Đế - Người “giữ lửa” văn hóa Pa Hy, do tác giả Linh Chi kể.

Người Pa Hy ở xã Bình Điền từ lâu vẫn nhắc đến già Hồ Xuân Đế như một “kho tri thức sống” của dân tộc mình. Ở tuổi 84, già vẫn âm thầm truyền dạy cho con cháu Pa Hy từng câu hát, điệu múa, từng lễ nghi, phong tục đẹp để văn hóa truyền thống Pa Hy không bị khuất lấp trong dòng chảy của nhịp sống hiện đại.

“Già Đế là một trong số ít người còn am hiểu sâu sắc văn hóa, lễ hội, dân ca, dân vũ… của người Pa Hy. Già tâm huyết lắm, luôn sợ văn hóa của cha ông mình bị mai một” - tác giả Linh Chi chia sẻ tâm sự của chị Nguyễn Thị Tuyết, Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn 1, xã Bình Điền, về già Hồ Xuân Đế.

"…Già Đế bảo, mỗi người Pa Hy luôn phải tự ý thức gìn giữ nguồn cội, thì văn hóa mới được nối dài. Tri thức của cha ông không thể ở lại nếu không được người già trao lại cho người trẻ, ông bà cha mẹ trao lại cho con cháu" - tác giả Linh Chi lan tỏa.