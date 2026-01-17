Đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai trên địa bàn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh kiểm tra dự án hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

Sau khi nghe báo cáo tiến độ thực hiện Gói thầu H/LCB/7 - thoát nước, lề đường Phạm Văn Đồng thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã phê bình các đơn vị, nhà thầu liên quan do triển khai thi công chậm so với kế hoạch đề ra, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân khu vực và làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công khẩn trương rà soát lại tiến độ, tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc, phương tiện; tổ chức thi công khoa học, hợp lý. Tăng cường vật tư đá lát vỉa hè, bổ sung thêm các mũi thi công để sớm hoàn thành các hạng mục còn tồn tại của gói thầu. Việc thi công phải đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh cũng đề nghị các đơn vị giám sát và báo cáo tiến độ hàng ngày; trong tuần phải tập trung xử lý vệ sinh môi trường, đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng hoạt động ổn định. Yêu cầu các nhà thầu có cam kết cụ thể về tiến độ hoàn thành từng hạng mục.

Kiểm tra Dự án hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Khu vực 1 trong việc đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm quốc gia. Vì vậy, các đơn vị liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tạo điều kiện sớm ổn định đời sống cho các hộ dân tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, đạt hiệu quả và kế hoạch đề ra.