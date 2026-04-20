Lãnh đạo thành phố kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc tại Khu công nghiệp Tứ Hạ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn (phải) thăm hỏi, động viên công nhân tại KCN

KCN Tứ Hạ có quy mô 126,7ha, thu hút các ngành cơ khí, điện tử, dệt may, da giày, chế biến nông - lâm - thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khác. Hiện Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp đang phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thủ tục điều chỉnh quy hoạch phân khu nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tứ Hạ giai đoạn 1 do Công ty CP Hello quốc tế Việt Nam làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 75ha, tổng vốn đầu tư 210 tỷ đồng. Đến nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, thoát nước, chiếu sáng, trạm xử lý nước thải… cơ bản hoàn thiện.

Trong diện tích quy hoạch 37,1ha đã triển khai, đất hạ tầng kỹ thuật chiếm 11,7ha, đất thương phẩm cho thuê lại khoảng 25,9ha. Hiện, KCN đã thu hút 14 dự án thứ cấp, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 77,8%; trong đó có 4 dự án đang hoạt động, 10 dự án đang xây dựng, dự kiến đi vào vận hành giai đoạn 2026 - 2027.

Theo đề xuất của chủ đầu tư, dự án giai đoạn 2 sẽ được mở rộng thêm 33ha, nâng tổng diện tích từ 37,6ha lên 70,6ha, với tổng vốn đầu tư sau mở rộng khoảng 400 tỷ đồng. Qua rà soát, phương án mở rộng phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Hiện, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 81% (bao gồm đất công nghiệp và dịch vụ); trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 đã vận hành với công suất 400m³/ngày đêm.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp cho biết, đề xuất mở rộng KCN Tứ Hạ của Công ty CP Hello quốc tế Việt Nam đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc với Công ty CP Hello quốc tế Việt Nam

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn ghi nhận sự phối hợp của các sở, ngành và nỗ lực của nhà đầu tư trong triển khai dự án; đồng thời đề nghị, các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tham mưu UBND thành phố thực hiện đúng quy định pháp luật; rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu rà soát quỹ đất, theo điều chỉnh quy hoạch hợp lý để mở rộng không gian phát triển công nghiệp, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

“Các sở, ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, phấn đấu sớm triển khai việc mở rộng KCN, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả đầu tư. Về phía chủ đầu tư, cần tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam, bảo đảm an toàn lao động, thực hiện các thủ tục cấp phép đúng quy định”, đồng chí Hà Văn Tuấn nhấn mạnh.