Dự án nâng cấp Quốc lộ 49B qua phường Phong Dinh: Thi công chậm, người dân sốt ruột

Tiến độ dự án không đảm bảo

Đã bàn giao mặt bằng

Quốc lộ 49B là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực ven biển với trung tâm thành phố Huế và các địa phương lân cận. Những năm gần đây, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh trong khi mặt đường nhỏ hẹp, xuống cấp khiến nhiều đoạn qua địa bàn phường Phong Dinh thường xuyên bị ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đầu năm 2025, dự án nâng cấp Quốc lộ 49B qua phường Phong Dinh được các bộ, ngành Trung ương và thành phố chấp thuận việc nâng cấp mở rộng, giao cho Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng) làm chủ đầu tư; Công ty CP Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế trúng thầu thi công. Dự án có chiều dài hơn 1,5km, mặt đường được mở rộng từ 5m lên 8m, hai bên bố trí lề đất rộng 1m cùng hệ thống an toàn giao thông đồng bộ, với tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ đồng, theo kế hoạch hoàn thành vào tháng 8/2026.

Để phục vụ thi công, địa phương đã thu hồi hơn 2,5ha đất; có 148 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng, trong đó có 9 trường hợp tái định cư. Tổng giá trị bồi thường gần 14 tỷ đồng. Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để bàn giao đơn vị thi công diễn ra thuận lợi vì phần lớn người dân đồng tình, mong muốn tuyến đường sớm được mở rộng, giao thông qua lại thông suốt, tạo diện mạo khang trang cho địa phương. Tuy nhiên, dù mặt bằng đã bàn giao đầy đủ, song tiến độ thi công vẫn ì ạch.

Ghi nhận thực tế tại công trình, nhiều đoạn trên tuyến vẫn còn ngổn ngang đất đá; nền đường thi công chưa hoàn thiện, xuất hiện các điểm “thắt cổ chai” gây khó khăn cho việc lưu thông. Một số vị trí mặt đường hai bên đã đào xới khiến việc đi lại của người dân bất tiện.

Bà Lê Thị Lái trú tại tổ dân phố (TDP) Vĩnh An cho biết, gia đình bà đã tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng khá sớm với mong muốn dự án nhanh chóng hoàn thành. Tuy nhiên, việc thi công kéo dài khiến sinh hoạt và hoạt động buôn bán của gia đình bà bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Khoa Bạch, Tổ trưởng TDP Ba Bàu Chợ cho rằng, người dân rất ủng hộ chủ trương mở rộng Quốc lộ 49B vì tuyến đường đã quá tải và xuống cấp từ nhiều năm nay, nhiều khúc cua che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tiến độ dự án triển khai chậm khiến việc đi lại, kinh doanh buôn bán của người dân gặp nhiều khó khăn.

Sớm đẩy nhanh tiến độ

Không chỉ người dân mà lãnh đạo các phòng, ban chức năng địa phương cho rằng, với tiến độ hiện nay, mục tiêu hoàn thành công trình vào tháng 8/2026 sẽ khó đạt nếu chủ đầu tư, đơn vị thi công không có những giải pháp quyết liệt.

Ông Lê Văn Hùng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phong Dinh cho biết, nhiều hộ dân sau giải tỏa đang phải sống trong điều kiện tạm bợ để chờ dự án hoàn thành.

Lý giải nguyên nhân chậm tiến độ, ông Hoàng Xuân Ty, Đội trưởng Xí nghiệp Đường bộ 105, Công ty CP Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế, đơn vị thi công dự án cho biết, đến nay đơn vị mới thực hiện khoảng 50% khối lượng công việc, với giá trị khoảng 5 tỷ đồng. Theo ông Ty, trong quá trình thi công, đơn vị không chỉ gặp vướng mắc về mặt bằng trong thời gian đầu, mà còn chịu áp lực lớn do giá vật liệu xây dựng và nhiên liệu tăng cao, nguồn cung khan hiếm. Hiện, giá đá phục vụ công trình đã tăng gần gấp đôi so với thời điểm trúng thầu. Chi phí đầu vào tăng mạnh khiến đơn vị thi công có thể lỗ khoảng 1,2 tỷ đồng so với dự toán ban đầu.

“Dù gặp nhiều khó khăn, đơn vị vẫn đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, tranh thủ thời tiết thuận lợi trong mùa hè để đẩy nhanh tiến độ công trình”, ông Hoàng Xuân Ty cho biết.

Ông Trịnh Đức Nhu, Chủ tịch UBND phường Phong Dinh cho rằng, điều người dân mong muốn nhất hiện nay là đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống cho người dân trong khu vực.