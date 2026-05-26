Dự án chỉnh trang khu đô thị tại ngã tư An Lỗ: Chậm giải phóng mặt bằng do vướng một doanh nghiệp

Dự án chậm tiến độ do cơ sở Chi nhánh II Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam chưa bàn giao mặt bằng

Theo ông Hoàng Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái, dự án được điều chỉnh và phê duyệt vào tháng 6/2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028, với tổng mức đầu tư khoảng 5,1 tỷ đồng. Ban đầu, dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Phong Điền (cũ) làm chủ đầu tư. Sau thời điểm sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, dự án được bàn giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 tiếp tục triển khai.

Dự án có quy mô khoảng 0,75ha, gồm các hạng mục san nền, giải phóng mặt bằng (GPMB) và các công trình phụ trợ liên quan. Trong tổng mức đầu tư, kinh phí dành cho công tác GPMB khoảng 3,9 tỷ đồng.

Qua rà soát, ngày 12/12/2025, UBND phường Phong Thái ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giai đoạn 2 đối với 4 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án, gồm 3 tổ chức và 1 hộ dân, với tổng diện tích thu hồi hơn 7.528m². Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 2,4 tỷ đồng.

Theo UBND phường Phong Thái, phần lớn các trường hợp bị ảnh hưởng đã đồng thuận và bàn giao mặt bằng. Riêng Chi nhánh II Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam chưa giao mặt bằng vì doanh nghiệp này cho rằng mức bồi thường chưa thỏa đáng. Cụ thể, theo phương án phê duyệt, Chi nhánh II Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam được bồi thường hơn 941 triệu đồng khi bị thu hồi hơn 433m² đất sản xuất phi nông nghiệp cùng nhiều tài sản trên đất như nhà cấp 4, sân bê tông, cổng và tường rào.

Mới đây, ông Nguyễn Bình, đại diện theo pháp luật của Chi nhánh II Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam có văn bản gửi UBND phường Phong Thái đề nghị xem xét hỗ trợ bố trí địa điểm sản xuất, kinh doanh thay thế hoặc quỹ đất phù hợp để tiếp tục hoạt động sau khi bị thu hồi đất. Doanh nghiệp cũng kiến nghị hỗ trợ thêm các chi phí liên quan đến việc di dời tài sản, ổn định sản xuất và ảnh hưởng do gián đoạn hoạt động kinh doanh.

Theo doanh nghiệp này, khu đất hiện nay được sử dụng làm cửa hàng kinh doanh ổn định trong thời gian dài, với doanh thu khoảng 10 tỷ đồng/năm. Việc di dời đến địa điểm mới sẽ phát sinh nhiều chi phí đầu tư, đồng thời cần thêm thời gian để ổn định hoạt động và hệ thống khách hàng.

Trước các đề xuất này, UBND phường Phong Thái cho biết, hiện địa phương chưa có quỹ đất phù hợp để bố trí theo nguyện vọng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, địa phương đã giới thiệu một số khu đất do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Phong Điền quản lý để doanh nghiệp nghiên cứu phương án thuê đất tiếp tục hoạt động.

Đối với các nội dung liên quan đến hỗ trợ chi phí di dời, ổn định sản xuất và thiệt hại do gián đoạn kinh doanh, UBND phường đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu các quy định hiện hành về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 để được hướng dẫn cụ thể.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái Hoàng Ngọc Hòa, địa phương đang phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đối thoại, trao đổi với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại để hoàn thành công tác GPMB, đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch.