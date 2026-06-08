Gắn trách nhiệm của chủ đầu tư vào từng dự án

Lãnh đạo thành phố kiểm tra dự án tuyến đường đi bộ bờ nam sông Hương

Tỷ lệ giải ngân chưa cao

Với định hướng ĐTC giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt, lan tỏa đầu tư toàn xã hội, ngay từ đầu năm 2026, thành phố Huế đã ban hành chỉ thị về thực hiện ĐTC với những yêu cầu về tăng cường quản lý, giải ngân và nâng cao hiệu quả ĐTC, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước.

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu ngay sau khi được bố trí vốn, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư, kịp thời đăng ký thông tin tại Sở Tài chính để được cấp mã số dự án, chuyển dự toán vào hệ thống TABMIS (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc).

Theo đó, các cơ quan, ban, ngành, chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tiến độ giải ngân cho từng nhiệm vụ, dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, quý.

Các chủ đầu tư và chính quyền địa phương theo thẩm quyền tổ chức lập và phê duyệt phương án, kế hoạch, tiến hành giải phóng mặt bằng và tái định cư. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố về tiến độ thi công, giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành, chất lượng công trình, việc lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công.

Thời gian qua, thành phố Huế đã tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm như: Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua thành phố và cầu qua cửa biển Thuận An; đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương; đường Vành đai 3... Các dự án trọng điểm dự kiến khởi công mới trong năm 2026 cũng đang được hoàn thiện thủ tục đầu tư đảm bảo điều kiện khởi công. Trong đó, dự án cầu qua cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu đã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và thành lập hội đồng thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc; dự án cầu qua phá Tam Giang nối xã Phú Vang đi xã Phú Vinh đã hoàn thiện thiết kế thi công...

Dù vậy, so với cùng kỳ năm trước, con số vốn ĐTC giải ngân thời điểm này vẫn khá khiêm tốn. Theo Sở Tài chính, năm 2026, tổng kế hoạch ĐTC của thành phố là 7.721 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 20/5/2026, số giải ngân theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm đạt 1.088 tỷ đồng/6.071 tỷ đồng, chiếm 16,6% kế hoạch năm. Nếu tính các nguồn vốn được giao bổ sung trong năm 2026, tỷ lệ giải ngân của thành phố đạt 1.233 tỷ đồng/7.721 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 16% tổng vốn ĐTC đã giao trong năm 2026.

Một trong những nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân chậm theo lý giải từ Sở Tài chính chủ yếu do tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, nguồn cung vật liệu xây dựng thiếu hụt, giá vật liệu tăng cao so với dự toán làm phát sinh chi phí, buộc phải điều chỉnh hợp đồng. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng chậm, khâu chuẩn bị đầu tư, việc lập kế hoạch tại một số nơi chưa sát với nhu cầu và khả năng thực hiện, chất lượng chuẩn bị dự án còn hạn chế dẫn tới phải điều chỉnh hoặc hoàn trả vốn, kéo dài thời gian triển khai…

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã A Lưới 3, A Lưới 4 đang được đẩy nhanh tiến độ

Tập trung cho hạ tầng động lực

Tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình tiến độ giải ngân vốn ĐTC; cân đối vốn các dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã phê bình các đơn vị chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hàng tuần về thực hiện và giải ngân vốn ĐTC theo chỉ đạo của UBND thành phố, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chấn chỉnh, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phải tập trung cao độ, lập kế hoạch chi tiết cho từng gói thầu, từng mốc thời gian giải ngân, định kỳ hàng tuần phải báo cáo về tiến độ, các vướng mắc và đề xuất hướng xử lý, kiên quyết xử lý dứt điểm, phạt vi phạm tiến độ hoặc chấm dứt hợp đồng đối với các nhà thầu yếu kém. Đối với các dự án khởi công mới, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương, phê duyệt dự án, thiết kế để được giao vốn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, quyết liệt đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án giao thông trọng điểm và chống sạt lở; xác định rõ trách nhiệm từng cá nhân, từng đơn vị, từng địa bàn, từng mốc thời gian thực hiện.

Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý việc tham mưu bố trí vốn phải tuân thủ nguyên tắc tập trung, trọng điểm, tuyệt đối không dàn trải. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về rà soát, cắt giảm tối thiểu 30% số lượng dự án ĐTC so với giai đoạn trước; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2026, dự án tạo động lực phát triển (du lịch, logistics, hạ tầng quỹ đất) và các dự án sử dụng vốn Trung ương đảm bảo không mất vốn.

Các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương rà soát tình hình cung ứng và biến động giá vật liệu xây dựng trên địa bàn, tham mưu giải pháp điều phối nguồn vật liệu và công bố chỉ số giá/đơn giá vật liệu bám sát thực tế thị trường tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, cấp bách.