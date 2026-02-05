Kịp thời khắc phục vướng mắc tại dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, người lao động trên công trường xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: VGP/Lê Anh)

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các nhà thầu và cơ quan, đơn vị nghiêm túc rà soát, làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng chậm tiến độ (do cơ cấu tổ chức, nhân sự, chậm thanh toán,…) để kịp thời có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Trường hợp không thể hoàn thành dự án đúng tiến độ cam kết, ACV phải chủ động báo cáo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sự chậm trễ nêu trên.

Phó Thủ tướng yêu cầu ACV làm việc ngay với các nhà thầu (cả nhà thầu phụ) để làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc giảm số lượng cán bộ, công nhân trên công trường, đặc biệt tại các gói thầu, hạng mục là “đường găng”, khối lượng còn lại lớn để cùng tìm giải pháp khắc phục kịp thời. ACV chỉ đạo các đơn vị rà soát, xây dựng tiến độ thi công chi tiết từng gói thầu, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ.

Đồng thời, Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường bộ kết nối Cảng Hàng không quốc tế Long Thành với trung tâm thành phố và Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bảo đảm hoàn thành đồng bộ,...

https://nhandan.vn/kip-thoi-khac-phuc-vuong-mac-tai-du-an-cang-hang-khong-quoc-te-long-thanh-post943257.html?gidzl=6EujTSLID68QyoHrnKqrPnNt9N3JJ69fNgLnU8COPsnOe21_XKqoFW_t9tlJJcGz2w9yV3ReZo4WmL8vO0